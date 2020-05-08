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Efeler’de Pazar yerlerinin günleri değişti

AYDIN HABERLERİ  | 08.05.2020 10:09 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, Aydın’da korona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanmayacak olması sebebiyle, pazar yerlerinin günlerinde değişiklik yaptı.Belediyeden yapılan açıklamada, “Ata, Cumhuriyet (Nevzat Biçer Parkı yanı), Girne (Efekent), Fatih ve Kurtuluş (eski garaj) Mahallelerinde kurulan pazar yerlerinin salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri, Umurlu pazar yerinin cuma günü, Dalama pazar yerinin pazar günü, Çeştepe ve Ovaeymir pazar yerlerinin pazartesi günü açık olacak” denildi.

Efeler’de Pazar yerlerinin günleri değişti

Efeler Belediyesi, Aydın’da korona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanmayacak olması sebebiyle, pazar yerlerinin günlerinde değişiklik yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamada, “Ata, Cumhuriyet (Nevzat Biçer Parkı yanı), Girne (Efekent), Fatih ve Kurtuluş (eski garaj) Mahallelerinde kurulan pazar yerlerinin salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri, Umurlu pazar yerinin cuma günü, Dalama pazar yerinin pazar günü, Çeştepe ve Ovaeymir pazar yerlerinin pazartesi günü açık olacak” denildi.

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İkindi
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Akşam
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Atasoy Eczanesi
Merkez
Kır Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Derya Eczanesi
Nazilli
İlke Eczanesi
Nazilli
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