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Efeler’de semt pazarları düzenli olarak temizleniyor

AYDIN HABERLERİ  | 07.05.2020 11:08 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, kent genelinde kurulan semt pazarlarının toplanması ile boş kalan alanlarda rutin olarak her gün temizlik, yıkama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.Korona virüs ile mücadele konusunda önemli çalışmalara imza atan Efeler Belediyesi ekipleri, Başkan M.

Efeler Belediyesi, kent genelinde kurulan semt pazarlarının toplanması ile boş kalan alanlarda rutin olarak her gün temizlik, yıkama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.
Korona virüs ile mücadele konusunda önemli çalışmalara imza atan Efeler Belediyesi ekipleri, Başkan M. Fatih Atay’ın talimatıyla ilçedeki semt pazarlarında genel temizlik yaptı. Hastalığın yayılmasını engellemek için köşe bucak temizlenen pazar alanlarında ekipler, kullanılan köpüklü sularla hijyen koşullarını sağladı. Gerçekleştirilen temizlik çalışmaları ile hem kötü görüntü ortadan kaldırıldı hem de havaların ısınması ile birlikte oluşabilecek kokunun önüne geçildi.
Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, daha sağlıklı ve temiz bir Efeler için çalışmalarına büyük bir özveri ile devam etmeleri halkın takdirini topluyor.

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