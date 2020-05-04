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Efeler’de sokak hayvanları unutulmadı

AYDIN HABERLERİ  | 04.05.2020 15:36 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, sokak hayvanlarını korona virüs salgını günlerinde periyodik olarak beslemeye devam ediyor.Efeler Belediyesi ekipleri, her gün bir konteyner artık yemeği sokak hayvanlarına ulaştırıyor.

Efeler’de sokak hayvanları unutulmadı

Efeler Belediyesi, sokak hayvanlarını korona virüs salgını günlerinde periyodik olarak beslemeye devam ediyor.
Efeler Belediyesi ekipleri, her gün bir konteyner artık yemeği sokak hayvanlarına ulaştırıyor. Göreve geldiği günden bu yana sosyal belediyecilik anlayışının örnek uygulamalarını sergileyen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, sokak hayvanlarını karantina günlerinde de unutmadı. İlçedeki sokak hayvanları, Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan her gün alınan 1 konteyner artık yemek ile Çeştepe Hayvan Pazarı’nda besleniyor.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma ile sokak hayvanlarının içeriğinde katkı maddesi bulunan mamalar yerine tamamen doğal yemeklerle sağlıklı bir şekilde doyurulması sağlanırken artık yemeklerin de israf edilmesinin önüne geçiliyor.

Efeler’de sokak hayvanları unutulmadı

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Merkez
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Derya Eczanesi
Kusadasi
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Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Asil Eczanesi
Nazilli
Hayat Eczanesi
Nazilli
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