YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Efeler’de, son sefer saati değişti

Efeler’de, son sefer saati değişti

AYDIN HABERLERİ  | 01.12.2020 17:17 | Son Güncelleme

Kovid-19 ile mücadele kapsamında hafta içi ve hafta sonuna yayılan kısıtlamalar sonrasında şehir içi otobüs saatlerinde de düzenlemeye gidildi.Hafta içi akşam saat 21.00 ile sabah saat 05.00’a kadar getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından şehir içi otobüs saatlerinde düzenleme yapıldı.

Efeler’de, son sefer saati değişti

Kovid-19 ile mücadele kapsamında hafta içi ve hafta sonuna yayılan kısıtlamalar sonrasında şehir içi otobüs saatlerinde de düzenlemeye gidildi.
Hafta içi akşam saat 21.00 ile sabah saat 05.00’a kadar getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından şehir içi otobüs saatlerinde düzenleme yapıldı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, Aydın İl Hıfzıssıhha Kurulu’ndan çıkacak olan kurallara göre sefer saatlerinde değişiklik olabileceğine dikkat çekerek; “Hafta içi uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrasında bizler de sefer saatlerimizde düzenleme gerçekleştirdik. Bu akşam başlayacak olan yasak ile beraber gece 00.00’a kadar son sefer saatimizi, akşam 21.00 olarak değiştirdik. Sabahki ilk sefer saatimizde şuan için bir değişiklik yapılmadı yine sabah saat 06.00’da ilk seferimiz başlayacak. Tabi Aydın İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun alacağı kararlar doğrultusunda sefer saatlerimizde yeni düzenlemeler olabilir” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Aşk bitti!
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Aydın Namaz Vakitleri 1 Aralık Salı

İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
13:03
İkindi
15:35
Akşam
17:57
Yatsı
19:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler 1 Aralık Salı

Neva Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Merkez
Ozan Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Dikici Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.