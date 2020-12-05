Efeler’de temizlik seferberliği

Efeler Belediyesi, Kovid-19 ile mücadelede alınan 56 saatlik sokağa çıkma yasağını fırsata çevirdi. Belediyenin temizlik işleri ekipleri, ilçe genelinde yoğun hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağıyla birlikte Efeler’de cadde ve sokaklar boş kaldı. İlçenin boşalan sokaklarını, özel kumaştan dikilmiş beyaz tulumlar giyen Efeler Belediyesi’nin temizlik ekipleri doldurdu.

Ekipler, vatandaşların hafta içi yoğun bulundukları bölgeleri, mobil yıkama araçları kullanarak köpüklü suyla yıkayıp, dezenfekte etti. Çöp konteynerlerini boşalttıktan sonra özenle fırçalayarak temizleyen çalışanlar, parkları da dip bucak temizledi. Parkların zemin, oturma alanı ve oyun gruplarını özel karışımların kullanıldığı buharlı sularla yıkayan ekipler, ilçenin sokaklarını pırıl pırıl yaptı.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Muharrem Arslan, çalışmaların, tüm araç ve personel ile birlikte tam kadro gerçekleştirildiğini söyledi. Arslan, ilçe genelinde yapılan kapsamlı hijyen çalışmalarının pazar günü de devam edeceğini kaydetti.



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