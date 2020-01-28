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Efeler’de toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderildi

AYDIN HABERLERİ  | 28.01.2020 12:49 | Son Güncelleme

Elazığ ve Malatya’da gerçekleşen depremden zarar gören vatandaşlar için, Efelerli vatandaşların gönderilmek üzere Efeler Belediyesi’ne ulaştırdığı yardım malzemeleri yola çıktı.Elazığ ve Malatya’da gerçekleşen depremden zarar gören vatandaşlar için, Efelerli vatandaşların gönderilmek üzere Efeler Belediyesi’ne ulaştırdığı battaniye, yorgan, kıyafet ve soba gibi yardım ürünleri Efeler Belediyesi tarafından düzenlenerek Malatya’da yaşayan vatandaşların isteği üzerine Malatya’ya gönderilmek üzere 28 Ocak Salı günü sabah saatlerinde yola çıktı.Efeler Belediye Başkanı M.

Elazığ ve Malatya’da gerçekleşen depremden zarar gören vatandaşlar için, Efelerli vatandaşların gönderilmek üzere Efeler Belediyesi’ne ulaştırdığı yardım malzemeleri yola çıktı.
Elazığ ve Malatya’da gerçekleşen depremden zarar gören vatandaşlar için, Efelerli vatandaşların gönderilmek üzere Efeler Belediyesi’ne ulaştırdığı battaniye, yorgan, kıyafet ve soba gibi yardım ürünleri Efeler Belediyesi tarafından düzenlenerek Malatya’da yaşayan vatandaşların isteği üzerine Malatya’ya gönderilmek üzere 28 Ocak Salı günü sabah saatlerinde yola çıktı.
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Elazığ ve Malatya’da gerçekleşen depremde maalesef ki can ve mal kaybı yaşadık. Öncelikle yaşadığımız doğal afette yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve tüm ulusumuza başsağlığı diliyorum. Efeler de yaşayan halkımız doğal afetlerin verdiği zararın bilincinde olarak gerçekleştirdiğimiz yardım kampanyasına sonsuz destek verdi. Kimi vatandaş üzerindeki hırkasını, kimisi kullandığı sobayı ve ufak bir evladımız oyuncak arabasını getirdi. Bu tür yardımlar bizleri çok duygulandırdı. Efeler halkı olarak tek yürek olup deprem bölgesine göndermek üzere bir tır yardım malzemesi topladık. Efeler Belediyesi olarak halkımızın duyarlı davranışına aracı olduk. Gelen yardımları temizleyip düzenleyerek Malatya’ya gönderilmek üzere tıra yükledik. Yardım kampanyamıza destek veren Efeler halkına sonsuz teşekkür ediyorum. Efeler halkı iyi ki var” dedi.

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