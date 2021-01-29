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Efeler’de yaşayan kadınlardan İngilizce eğitimine yoğun ilgi

29.01.2021 17:15 | Son Güncelleme:
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Efeler’de yaşayan kadınlardan İngilizce eğitimine yoğun ilgi

Efeler Belediyesi, sınavlara hazırlanan öğrenciler ve pandemi sürecinde eğitime destek olmak amacıyla başlattığı eğtiim seferberliğine kadınları da dahil etti.

Efeler Belediyesi, sınavlara hazırlanan öğrenciler ve pandemi sürecinde eğitime destek olmak amacıyla başlattığı eğtiim seferberliğine kadınları da dahil etti. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın, kadınlara online İngilizce eğitimi verileceğini açıklamasının ardından, belediye hizmet binasında başvuru yoğunluğu başladı.

Göreve geldiği günden bu yana, eğitime verdiği önemle dikkat çeken Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, ilk olarak Efeler’deki otizmli bireylere yönelik başlattığı online İngilizce eğitimini, kadınlarla devam ettireceğini açıkladı. Başkan Atay’ın açıklamasının ardından, 25 Ocak pazartesi günü Kadınlara ‘Zoom’ sistemi üzerinden verilecek yabancı dil eğitimi için başvurular başladı. Efeler’deki kadın vatandaşların belediye hizmet binasına gelerek bizzat başvuru yaptığı eğitim için 5 günün sonunda toplam 155 başvuru sayısına ulaşıldı. İlçede yaşayan kadınlar Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür etti.
Başvuruların 4 Şubat Perşembe gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Efeler’de yaşayan kadınlardan İngilizce eğitimine yoğun ilgi

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