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Efeler’de yeni proje halkoyuyla belirlenecek

AYDIN HABERLERİ  | 21.04.2020 12:41 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, Zafer Meydanı’na yapılacak yeni proje için anket başlattı.

Efeler Belediyesi, Zafer Meydanı’na yapılacak yeni proje için anket başlattı. Alan için tasarlanan 3 projeden biri Efeler halkının oylarıyla seçiliyor.
Sosyal belediyecilik anlayışı gereği kent yönetimine vatandaşların aktif olarak katılmasını böylelikle ilçedeki demokrasi kültürünün gelişmesini amaçlayan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Zafer Meydanı’nda bulunan eski santral garaj alanına yapılacak yeni düzenleme için projeleri halkın beğenisine sunuyor.
Söz konusu alan için tasarlanan 3 farklı projeden biri Efeler halkının oyları ile belirlenerek inşa edilecek. Otopark, alışveriş merkezi, çarşı, park ve kafe tasarımlarından oluşan projeler için yapılacak ankete Efeler Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.
Projeler hakkında bilgi veren Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Şehrin merkezinde bulunan ve uzun süredir değerlendirilmeyen bu alanı halkımızın hizmetine sunmak için 3 yeni proje geliştirdik. Amacımız araç yoğunluğunu azaltarak Zafer Meydanı’nda trafik akışını sağlamak, halkımızın bir araya gelerek sosyalleşebileceği yeni bir alan meydana getirmek ve tüm bunları düşük yapı yoğunluğu ile gerçekleştirmek” dedi.
Efeler Belediyesi olarak kentte uygulanacak yeni projeleri Efeler halkının görüşlerini dikkate alarak gerçekleştireceklerini vurgulayan Başkan Atay, “Aslında bu anketi referandum havası içinde Uğur Mumcu Parkı’nda yapmayı planlıyorduk. Ancak korona virüsü salgınının yayılmasını engellemede başlıca tedbir olduğu için halkımızın evde kalmasını önemsiyoruz. Anket ile halkımız, beğendikleri projeye oy vererek yaşadıkları kentte neyi istediklerine karar verecekler. ‘Marka Kent Efeler’ hedefine tüm halkımızın katkı sunmasını bekliyoruz” diye konuştu.
Vatandaşlar, https://efeler.bel.tr/guncel/haberler/efelerli-karar-verecek adresindeki linke tıklayarak inşa edilmesini istedikleri proje için oy kullanabilecek.

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