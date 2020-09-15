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Efeler’de yeşil alan çalışmaları sürüyor

AYDIN HABERLERİ  | 15.09.2020 09:24 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan bisiklet yolu ve çevresindeki yeşil alanlarda yabani ot temizliği çalışması yaptı.Efeler Belediye Başkanı M.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan bisiklet yolu ve çevresindeki yeşil alanlarda yabani ot temizliği çalışması yaptı.
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın, ilçenin daha yeşil ve estetik bir görünüme kavuşması için verdiği talimatla Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu kapsamda Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bisiklet yolunda çalışmalar gerçekleştiren yeşil ekipler, alandaki yabani otları temizledi. Titizlikle yürütülen çalışmayla temizlenen otların ardından bisiklet yolu ve çevresi ferah ve güzel bir görüntüye kavuştu.
Kentte vatandaşlar ile birlikte daha güzel bir doğada daha güzel bir havayı soluyarak ve tüm güzellikleri paylaşarak yaşama gayreti gösterdiklerini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, ilçe genelinde yeşil alanların bakımı için belediye ekiplerinin düzenli olarak çalışmalarına devam ettiğini söyledi.
Efeler Belediyesi’nden yapılan açıklamada yeşil alan çalışmalarının periyodik olarak ilçedeki tüm mahallelerde devam edeceği bildirildi.

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