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Efeler’de yol yenileme çalışmaları sürüyor

AYDIN HABERLERİ  | 25.08.2020 09:15 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri altyapı çalışmaları sona eren Meşrutiyet Mahallesi’nde yol, kaldırım bakım-onarım ve düzenleme çalışmalarına başladı.Efeler genelinde yoğun çalışma sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde yeni yol yapımı ile ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri altyapı çalışmaları sona eren Meşrutiyet Mahallesi’nde yol, kaldırım bakım-onarım ve düzenleme çalışmalarına başladı.
Efeler genelinde yoğun çalışma sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde yeni yol yapımı ile ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye personeli, Meşrutiyet Mahallesi’nde yol ve kaldırım bakım-onarım işlemleri için kolları sıvadı. Ekipler, yola döşenecek yeni kilit parke taşları için iş makineleri ile eski taşları söküm işlemi gerçekleştirdi. Çevreye verilen rahatsızlığı en aza indirmek adına özenle çalışan ekipler, sökülen taşları titizlikle toplayıp vatandaşların olası mağduriyetlerinin de önüne geçti. Çalışmaların ardından sokağın yepyeni bir görünüme kavuşacağı bildirildi.
Gerçekleştirilen çalışmadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, yolların ve kaldırımların oldukça eskidiğine dikkat çekerek mevcut yolların yenilenmesine ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle belediyenin çalışmasının çok yerinde bir hizmet olduğunu belirtti.
Kent genelinde çalışmalarına hızla devam eden Efeler Belediyesi’nin altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmalarının periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

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