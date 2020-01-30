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Efeler’den Ardahan’a kar küreme aracı hibe edildi

ARDAHAN HABERLERİ  | 30.01.2020 18:14 | Son Güncelleme

Ardahan Belediyesi’nin kardeş şehri olan Efeler Belediyesi kar küreme aracı bağışı yaptı.

Ardahan Belediyesi’nin kardeş şehri olan Efeler Belediyesi kar küreme aracı bağışı yaptı. Ardahan’a gelen Efeler Belediye Meclis üyeleri ve Belediye Başkanı Faruk Demir belediye önünde 238 bin TL’lik aracın tanıtımını yaptı.
Kar küreme aracının tanıtımı, Belediye Başkanımız Faruk Demir, Ardahan Belediye Meclis üyeleri, birim amirleri Efeler Belediyesi Meclis Üyeleri Altan Kemerci, Ahmet Ertürk ve Savaş Akçöltekin´in katılımlarıyla belediye hizmet binasının önünde yapıldı.
Başkan Demir, kar küreme aracının koltuğuna geçerek aracı test etti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Demir, “Kar küreme aracını belediyemize hibe eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay´a teşekkür ediyorum. Kar küreme aracımızı kaldırımlarda kullanarak Ardahan´ımızı kış ve yaz aylarına hazırlayacağız. Biz bugüne kadar hiç kimseden bir talebimiz olmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bize 2 milyon 500 bin TL değerinde itfaiye araç gereci tarafımıza gönderdi. Belediyemizin kasasından beş kuruş çıkmadan bugüne kadar 9-10 ayda 10 milyonluk hibe yoluyla araç, gereç, otopark, anıt ve yaklaşık 2 milyona mal olan Yenimahalle’deki kademeye ek olarak araç hangarı yapımını dostlarımızın sayesinde yapabildik. Bu 16´ıncı aracımız değeri 238 bin TL. Hibe olarak getirdiğimiz araçların maliyeti 5-6 milyon lira. Bizi sevenler, Ardahan´ın güzel bir kent olmasını isteyenler bu yardımları yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile kavurma tesisi anlaşması yaptık. İnşallah kavurma tesisimizi de yakın zamanda yapacağız” dedi.
Demir: ‘’Bizim partimiz Ardahan’dır’’
31 Mart akşamından sonra 1 Nisan sabahı itibariyle benim ve bütün meclis üyesi arkadaşlarımın siyasi partisi Ardahan partisidir diyen Başkan Demir, ‘’Bizim birbirimizi ötekileştirmeye, kırmaya ve küsmeye lüksümüz yoktur. Biz büyük bir vebal altındayız, çünkü Türkiye´nin 75´inci ili il olduğunda 172 bin nüfus, bugün 98 bin. Kimse burada sağcılık, solculuk edebiyatı yapmasın. Bizim hiç bir talebimiz olmadan 10 milyonluk yardım yapan bütün dostlarıma teşekkür ediyorum. Şu an üstünde çalıştığımız projelerimiz var, asıl büyük hamlemizi başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, büyük şehirlerimizden, siyasi parti genel başkanlarımızdan da isteyeceğiz. Ardahan´ımızı bugün ki durumundan daha iyi bir hale getireceğiz” dedi.

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