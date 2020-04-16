Efeler’in her köşesi dezenfekte ediliyor

Efeler Belediyesi, korona virüs salgınını önleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Korona virüs salgınının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren ilçedeki her noktada hijyen çalışmaları gerçekleştiren Efeler Belediyesi, virüse karşı yoğun mücadelesini sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler salgının yayılmasını engellemek için kırsal mahallelerde kolları sıvadı. Çöp konteynerlerini temizleyen, sokakları ve kaldırımları köpüklü sular, antiseptik ve antibakteriyel karışımlar kullanarak özenle temizleyen belediye çalışanlarının özverili hizmeti mahalle sakinlerinin takdirini topladı. Savrandere, Çiftlik ve Böcek mahallelerinde de çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Periyodik olarak ilçedeki tüm mahalleleri dezenfekte eden Temizlik İşleri ekiplerinin çalışmaları hafta içi kırsal mahallelerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile boşalan merkez mahallelerde devam edecek.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, ülke ve tüm dünyayı etkisi altına alan virüse karşı Efeler Belediyesi olarak tüm önlemleri aldıklarını ve vatandaşlara evde kalmaya devam etmeleri çağrısında bulundu.

