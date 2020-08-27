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Efeler’in Şanlıurfa temsilcisi sezona sıkı hazırlanıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 27.08.2020 12:25 | Son Güncelleme

Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, Efeler Ligi 2020-2021 sezonu için hazırlıkları sürdürüyor.

Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, Efeler Ligi 2020-2021 sezonu için hazırlıkları sürdürüyor. Şanlıurfa ekibi sezona ilk olarak Türkiye Kupası karşılaşmaları ile başlıyor. Pazartesi günü başlayacak olan kupa karşılaşmalarında Haliliye’nin ilk rakibi Galatasaray olacak.
Geçtiğimiz sezon başarılı bir grafik çizerek Efeler Ligi’ne çıkan Şanlıurfa ekibi 2020-2021 sezonu için hazırlıklara devam ediyor. Başantrenör Akif Gürgen yönetiminde antrenmanları sürdüren Haliliye Belediyespor sezona Türkiye Kupası karşılaşmaları ile başlayacak. 31 Ağustos’ta başlayacak olan Türkiye Kupası karşılaşmalarında Urfa ekibinin ilk rakibi Galatasaray olacak. Salgın nedeniyle karşılaşmalar seyircisiz oynanacak.
11 Nisan Kapalı spor salonunda devam eden hazırlıkların ardından açıklamalarda bulunan Haliliye Belediyespor Başantrenörü Akif Gürgen, hazırlıkların maksimum seviyede olduğunu belirterek, “2020-2021 sezonu başlıyor. Özellikle Türkiye Kupası ile başlıyor. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri Türkiye Kupası’ndaki rakiplerimizle oynayacağız. Sezona Galatasaray’la başlıyoruz. Tabi çok sert bir gruptayız. Türkiye Kupası birinci önceliğimiz değil ama maksimum çalışacağız. Bu gruptan çıkabilmek için rakiplerimiz çok güçlü Efeler Ligindeyiz bu sene. Maalesef seyircimiz olmayacak bir süre. İnşallah bu salgın süreci erken atlatılır çünkü Urfa halkının buna ihtiyacı var. Bizim onlara çok ihtiyacımız var. Hedefimiz öncelikle ligde kalabilmek, lige yeni çıktık. Bu Türkiye Kupası bizim için hem hazırlık olacak hem de güçlü rakiplerimiz karşısında kendimizi sınamış olacağız” ifadelerini kullandı.

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