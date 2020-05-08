Efelerli küçük ressamlara online yarışma

Eğitim, kültür ve sanat projeleri ile dikkat çeken Efeler Belediyesi, korona virüs nedeniyle evde kalmak zorunda kalan çocuklar için online resim yarışması düzenliyor.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın talimatıyla Efeler Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler nedeniyle, evde kalmak zorunda kalan çocuklar için online resim yarışması organize etti. Kentte yaşayan 7-14 yaş arası çocukların katılabileceği yarışmanın teması “Korona Virüsten Sonra Bizi Bekleyen Güzel Günler” olarak belirlendi. Çocukların serbest teknikle her çeşit boyayı kullanabilecekleri yarışmada resim boyutlarının 35 santimetreye 50 santimetre olması gerekiyor. Yarışmaya katılmak isteyen küçük ressamların, yaptıkları resmin fotoğrafını çekerek veya taratarak resimyarismasi@efeler.bel.tr adresine e-posta yoluyla iletmesi yeterli olacak. Yarışmanın başlangıç tarihi 8 Mayıs, son katılım tarihi 31 Mayıs olarak belirlendi. Bu tarihe kadar gönderilen eserler, jüri tarafından değerlendirilecek. Dereceye girenlerin ödüllendirileceği resim yarışmasında Efeler Belediyesi’nin eğitim akademisi EFESEM’de 1’inciye yüzde 100 burs veya dizüstü bilgisayar, 2’nciye yüzde 75 burs veya bisiklet, 3’üncüye ise yüzde 50 burs veya tablet hediye edilecek. İlkokul ve ortaokul olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilecek yarışmanın sonuçları 1 Temmuz’da Efeler Belediyesi’nin internet sitesinden (www.efeler.bel.tr) yayımlanacak. Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye de aynı adresten ulaşılabileceği açıklandı.