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EFESEM Akademi’de bursluluk sınavı heyecanı

AYDIN HABERLERİ  | 07.03.2020 17:02 | Son Güncelleme

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından kurulan Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM) bursluluk sınavı, öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşiyor.“Efeler’ de herkes için eğitim” ilkesiyle yola çıkan EFESEM tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından kurulan Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM) bursluluk sınavı, öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşiyor.
“Efeler’ de herkes için eğitim” ilkesiyle yola çıkan EFESEM tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerine yönelik yapılan bursluluk sınavına yaklaşık bin öğrenci başvurdu. Bursluluk sınavının ilk dört oturumu bugün gerçekleşti. Bursluluk sınavının diğer oturumları da Pazar günü devam edecek. Sınavda öğrenciler ter dökerken, velilerde heyecanla beklediler.
Açıklanacak olan sınav sonuçlarına göre her sınıf kategorisinde ilk üçe giren öğrenciler Efeler Belediyesi’nin sunduğu hizmetten ücretsiz faydalanacak ve ilk ona giren öğrencilerde çeşitli oranlarda burs almaya hak kazanacak.
Başkan Atay, bursluluk sınavı ile ilgili olarak; “Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla açmış olduğumuz EFESEM Akademi’nin bursluluk sınavına ilgi gösteren öğrenci ve velilerimize çok teşekkür ediyorum. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan farklı kategorilerde ilk üçe giren öğrencilerimize yüzde 100’de yüz burs vereceğiz ve ilk ona giren öğrencilerimize de çeşitli oranlarda indirim sağlayacağız. EFESEM Akademi kadromuzda kendi alanlarında uzman, Çağdaş ve Atatürkçü öğretmenlerimiz öğrencilerimizle bire bir ilgileniyor. Yerel yönetimlerin temel görevlerinin yanında “Sosyal Belediyecilik” kapsamında halkın yanında olması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirecek olduğumuz projeler ile Efeler Halkımızın hayatını kolaylaştırmayı ve dar gelirli ailelerimize destek olmayı amaçlıyoruz. Sınavlarımızda başarılı olan öğrencilerimizi ve velilerimizi şimdiden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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