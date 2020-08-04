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EFESEM, doğru tercih için danışmanlık hizmeti veriyor

AYDIN HABERLERİ  | 04.08.2020 13:06 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM) üniversite adaylarının geleceklerine doğru yön verebilmelerine destek olmak amacıyla uzmanlar eşliğinde ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.Üniversite sınavı bitti, yerini tercih dönemi heyecanı aldı.

EFESEM, doğru tercih için danışmanlık hizmeti veriyor

Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM) üniversite adaylarının geleceklerine doğru yön verebilmelerine destek olmak amacıyla uzmanlar eşliğinde ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.
Üniversite sınavı bitti, yerini tercih dönemi heyecanı aldı. İlçede yaşayan öğrencilerin heyecanına kayıtsız kalmayan Efeler Belediyesi, üniversite adaylarının geleceklerine doğru yön verebilmeleri için rehberlik desteğinde bulunacak. Efeler Belediyesi tarafından 2019’un Ekim ayında eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için hizmete sunulan EFESEM, 6 Ağustos’ta başlayacak ücretsiz danışmanlık hizmetine YKS tercihleri için resmi başvuruların son günü olan 14 Ağustos’a kadar devam edecek. Öğrenciler, 9.00-17.00 saatleri arasında EFESEM’in Veysipaşa Mahallesi 1627 Sokak No: 3/4 adresindeki hizmet binasını ziyaret edip uzmanlarla yüz yüze gerçekleştirecekleri görüşme sonrası tercihlerini yapabilecekler.
“Gençler için çalışıyoruz”
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler için yeni bir heyecanın başladığını söyledi. Gençlerin hayatlarını büyük ölçüde şekillendirecek tercih için Başkan Atay, “Efeler Belediyesi olarak gençlerimizin her alanda gelişimine katkı sunmak için çalışmalar gerçekleştiriyor, projeler üretiyoruz. Mesaimizin önemli bir kısmını Efeler’in geleceği olan gençlerimize ayırıyoruz. Öğrencilerimizin aldıkları puanlar doğrultusunda kendilerine en uygun tercihi yapmaları için EFESEM gençlerimizin hizmetinde. Öğretmenlerimizle yapacakları yüz yüze görüşmeler sayesinde en doğru tercihi yapacaklarına inanıyor, hayat boyu başarılarının devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

EFESEM, doğru tercih için danışmanlık hizmeti veriyor

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Merkez
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