Efes'i yeniden denizle buluşturacak projenin ilk etabı tamamlanıyor

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - Geçmişte görkemli bir liman şehri olan Efes Antik Kenti'ni tarihte olduğu gibi denizle buluşturacak Antik Kanal Projesi'nin ilk etabının yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti, farklı uygarlıklardan izlerle ziyaretçilerini milattan önce 8 binlere uzanan bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Roma döneminde görkemli bir liman şehri olan ve 14'üncü yüzyıla kadar yaşamın devam ettiği Efes'in, zamanla Küçük Menderes Nehri ve Marnas Çayı'nın getirdiği alüvyonların birikmesi nedeniyle deniz ile arasındaki mesafe 6 kilometreye ulaştı.

Her yıl tüm dünyadan 2 milyona yakın ziyaretçiyi kendisine çeken kentteki antik limanın ortaya çıkarılması için 2018 yılında iki etaptan oluşan "Antik Kanal Projesi" başlatıldı.

Projenin ilk etabı 600 metre uzunluğunda giriş kanalı, mendirek yapısı, yat limanını kapsıyor. İkinci etapta ise İzmir-Kuşadası kara yolundan Efes Limanı'na kadar olan alan temizlenecek ve tarihi dokuya uygun şekilde yeniden düzenlenecek.

Proje sayesinde 2 bin 500 yıl sonra Efes'e, özel teknelerle yeniden yolculuk yapma şansı ortaya çıkacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin ilk etabının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

DSİ 21. Şube Müdürlüğünde görevli kontrol mühendisi Mehmet Cihangir, AA muhabirine, projenin ilk etabının, Pamucak sahili ile Kuşadası-İzmir yolu üzerindeki alanı kapsadığını belirtti.

Projede 600 metre uzunluğundaki giriş kanalı ve yat limanının altyapı çalışmasında sona gelindiğini kaydeden Cihangir, teknelere kısa süreli konaklama imkanı sağlayacak 100 metre genişliğinde, 250 metre uzunluğunda bir yat limanı inşa ettiklerini aktardı.

Mehmet Cihangir, şu anda alanda fore kazık çakma işlemleri ile mermer kaplama çalışmalarının yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"2022 yılının sonunda çalışmaları tamamlamayı düşünüyoruz. Toplam 1430 fore kazıktan 1050'sini çaktık. Başlık kiriş imalatlarımız var, 11 bin metrekare mermer kaplama imalatımız var. Bunun da şu an 3 bin 500 metrekaresini tamamladık. Yıl sonuna kadar hepsini tamamlamış olacağız. Hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Şu an şantiyemizde çok sayıda iş makinesi çalışıyor. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor."

