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Efsane dizi 7 Numara'nın Rüya'sıydı! Nuray Uslu'yu gören tanıyamadı! 'Bu nasıl değişim'

27.10.2023 21:01 | Son Güncelleme:
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2000'li yılların efsane dizisi 7 Numara'nın oyuncuları değişimleriyle gündem olmaya devam ediyor. Dizide Rüya karakterini canlandıran Nuray Uslu yıllar sonra ortaya çıktı. Değişimini gören inanamadı.

TRT 1'de yayınlanan 7 Numara dizisi, Türk dizi arşivlerinde silinmez bir yere sahip yapımlar arasında yer alıyor. Sıcak bir aile komedisi olan dizinin oyuncuları değişimleriyle kendilerinden söz ettiriyor.

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Dizide, üniversite eğitimi almak için çeşitli yörelerden gelmiş 4 şehirli kız ve 2 taşralı erkek öğrencinin sosyal ve kültürel yönden farklılıklarına değinilmişti.

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2000'Lİ YILLARA DAMGA VURDU

Aynı evde yaşayan üniversite öğrencilerinin yaşantısını konu alan komedi türündeki dizi, 2000-2003 yıllarında tv ekranlarına damga vurmuştu.

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Dizide Rüya'yı canlandıran Nuray Uslu yıllar sonra ortaya çıktı. Dizide çekingen tavırlarıyla bilinen Rüya'nın değişimini gören inanamadı.

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DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTTI

Oldukça farklı bir görünüme sahip olan ünlü oyuncuyu görenler 'Bu nasıl değişim', 'Bir dostumu yıllar sonra görmüş gibi oldum',
'Hem tanıdık hem yabancı', 'Rüya sana ne oldu' gibi yorumlarda bulundular.

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7 Numara dizisinden sonra ekranlarda çok görünmeyen Uslu Şehnaz Tango, Sahte Dünyalar, Çeşm-i Bülbül, Binbir Gece ve Üvey Aile gibi yapımlarda rol aldı.

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