Efsane gemiler Kuşadası’nda hayat buluyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Cem Taymaz, 6 yıl önce başladığı hobisi sayesinde tarihe mal olmuş gemi ve teknelere hazırladığı ahşap gemi modelciliği ile yeniden hayat veriyor.

Kuşadası’nda işletmecilik yapan 1 çocuk babası Cem Taymaz, bundan yaklaşık olarak 18 yıl önce Ankara’da kuyumcu olarak iş hayatına atıldı. Aradan geçen süre içerisinde yoğun iş temposunun getirdiği stresten uzaklaşmanın yollarını arayan genç iş adamı, internette izlediği videodan sonra ahşap gemi ve tekne modelleri yapmaya karar verdi. Gazi Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele’yi başlatmak için İstanbul’dan Samsun’a giderken bindiği "Bandırma Vapuru’nun" modeli başladğı hobisini, daha sonra yaşamının bir parçası haline getiren Taymaz, Atatürk Bulvarı’ndaki iş yerinin üzerinde yer alan atölyesinde, Titanic, Savarona, Nusret Mayın Gemisi ve Sunbeki başta olmak üzere olta sandalından boğaz vapuruna, 1400’lü yılların Osmanlı kadırgalarından yelkenlilere kadar denizleri süsleyen 23 farklı gemi ve tekneyi yaptığı modellerle ölümsüzleştirdi.

Ahşap gemi modelciliği üzerine profesyonel bir eğitim almadığını söyleyen Taymaz, hazırladığı modelleri daha çok ıhlamur, ayos,maun veya gürgen ağaçlarından yararlandığını ifade etti. Değişik gemi ve tekne türleri üzerinde çalışmayı sevdiğini belirten Taymaz, "İlk modelini yapmaya bizim için büyük bir anlam taşıyan Bandırma Vapuru ile başladım. Önce Ankara’daki evimin bir odasını bu işe ayırdım. Kuşadası’na geldikten sonra da iş yerimin üzerinde kendime ait atölyem oldu. Bu hobi beni günlük hayatın stresinden uzaklaştırıyor, kendimi terapide gibi hissediyorum" dedi.

Model gemi yapımında en zor aşamanın detayların modele yansıtılması olduğunu vurgulayan Taymaz, “Şimdiye kadar 20 santimden 1 metre 36 santim boyuna kadar farklı tekne ve gemiler yaptım. Geminin iskeleti oluşturulduktan sonra üzerine ıhlamur veya ayos ağacından yapılan çıtalar sarılıyor ve tek tek yapıştırılıyor. Zımpara, macun ve boya ile normal bir tekne yapar gibi üzerinde çalışılıyor. Omurga tamamlandıktan sonra ince işçilik yapılıyor. Gemi veya teknenin boyutuna göre tamamlanma süresi de değişiyor. Ortalama bir model 1 ile 6 ay arasında bitiyor. İşin en zor kısmı da küçük detaylar. Mesela 1/75 ölçekle hazırladığım Nusret Mayın Gemisi’nin güvertesinde yer alan mayınların kızak tekerlerini aynı büyüklükteki kuskus makarnalarını tek tek seçip siyaha boyadıktan sonra yapıştırdım" diye konuştu.

Kuşadası’nda ahşap gemi modelciliği ile uğraşan birkaç kişiden birinin kendisi olduğunu dile getiren Cem Taymaz, en büyük hayalinin ilerleyen yıllarda küçük bir müze açmak olduğunu söyledi. Yaptığı gemi ve tekneleri burada sergileyerek ilçenin tanıtımına katkıda bulunmak istediğini belirten Taymaz, "Kuşadası denize kıyısı olan bir kent. Sahip olduğu liman sayesinde de Türkiye’nin en önemli turizm merkezi. Bu tür bir müzenin Kuşadası’na faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

