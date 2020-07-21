YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Efsane Malatyasporlular Derneği kuruldu

Efsane Malatyasporlular Derneği kuruldu

MALATYA HABERLERİ  | 21.07.2020 14:16 | Son Güncelleme

Malatyaspor eski futbolcularından Yusuf Gül’ün başkanlığında dernek statüsü alan Efsane Malatyasporlular Derneği, kuruluş sürecini tamamladı.Futbol, siyaset, iş dünyası ve medya dünyasından bir çok ismin kurucu üye listesinde bulunduğu derneğin faaliyetlerine başladığı belirtildi.Efsane Malatyasporlular kurucu yönetim kurulu listesinde Fuat Akyüz, Meral Demirhan, Can Albayrak, İlker Karlık,Vahap Kaygusuz ve Gazi Demirhan bulunuyor.Malatyaspor’da yöneticilik yapmış, formasını giymiş, yöneticilik yapmış, bürokraside önemli yerlere gelmiş ve Malatya medyasında yöneticilik ve yazarlık yapmış isimlerden oluşan dernek, geçmişi yaşatmak, Malatya futbolu ve sorunları ile ilgilenerek, vizyonu ile Malatya’ya faydalı olmayı hedefliyor.Kurucu başkan Yusuf Gül yaptığı açıklamada amaçlarının Malatya için eksiklilere ve tespit edilen yanlışlara parmak basmak ve Malatya’da sporun bütünleştirici yönünü ön plana çıkartmak olduğunu söyledi.“Tamamen siyaset üstü”Malatya sevdalılarını aynı çatı altından topladıklarını belirten Gül, “Tamamen siyaset üstü olan ve her türlü görüş ve fikirde olan Malatya sevdalılarını aynı çatı altında toplamak en önemli gayemizdir.

Efsane Malatyasporlular Derneği kuruldu

Malatyaspor eski futbolcularından Yusuf Gül’ün başkanlığında dernek statüsü alan Efsane Malatyasporlular Derneği, kuruluş sürecini tamamladı.
Futbol, siyaset, iş dünyası ve medya dünyasından bir çok ismin kurucu üye listesinde bulunduğu derneğin faaliyetlerine başladığı belirtildi.
Efsane Malatyasporlular kurucu yönetim kurulu listesinde Fuat Akyüz, Meral Demirhan, Can Albayrak, İlker Karlık,Vahap Kaygusuz ve Gazi Demirhan bulunuyor.
Malatyaspor’da yöneticilik yapmış, formasını giymiş, yöneticilik yapmış, bürokraside önemli yerlere gelmiş ve Malatya medyasında yöneticilik ve yazarlık yapmış isimlerden oluşan dernek, geçmişi yaşatmak, Malatya futbolu ve sorunları ile ilgilenerek, vizyonu ile Malatya’ya faydalı olmayı hedefliyor.
Kurucu başkan Yusuf Gül yaptığı açıklamada amaçlarının Malatya için eksiklilere ve tespit edilen yanlışlara parmak basmak ve Malatya’da sporun bütünleştirici yönünü ön plana çıkartmak olduğunu söyledi.
“Tamamen siyaset üstü”
Malatya sevdalılarını aynı çatı altından topladıklarını belirten Gül, “Tamamen siyaset üstü olan ve her türlü görüş ve fikirde olan Malatya sevdalılarını aynı çatı altında toplamak en önemli gayemizdir. Önümüzdeki süreçte ilk olağan genel kurulumuz yaptıktan sonra daha geniş açıklama ile Malatya sevdalılarına detaylı bilgi verilecektir. Aşağıda ismi yazılı olan değerlerimizle Malatya için neleri yapacağımızın amacı ve gayesi ile faydalı işler yapacağımız kanaatindeyiz. İnşallah derneğimiz üyelerimizin büyük gayretleri ile bir ilki başaracaktır” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Mudanya esnafına pandemi desteği

Mudanya esnafına pandemi desteği

Kuşadası’nda bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Kuşadası’nda bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Odunpazarı sıcak yaz günlerinde sokaktaki dostları unutmuyor

Odunpazarı sıcak yaz günlerinde sokaktaki dostları unutmuyor

Gaziemir’de 10 ton patates dağıtılmaya başlandı

Gaziemir’de 10 ton patates dağıtılmaya başlandı

Balıkesir’de polis 42 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Balıkesir’de polis 42 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Malatya Namaz Vakitleri 21 Temmuz Salı

İmsak
03:31
Sabah
05:13
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
19:53
Yatsı
21:28

Malatya Nöbetçi Eczaneler21 Temmuz Salı

Gül Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Kumsal Eczanesi
Merkez
Malatya Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Malatya’dan öğrenci velilerine ikram

Malatya’dan öğrenci velilerine ikram

Malatya’da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Malatya’da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.