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Efsane yat Kuşadası marinasına demirledi

AYDIN HABERLERİ  | 07.10.2020 09:55 | Son Güncelleme

Legander G isimli 1992 yapımı ünlü yat Bodrum koylarını ziyaretin ardından Kuşadası Setur Marina’ya demirledi.

Legander G isimli 1992 yapımı ünlü yat Bodrum koylarını ziyaretin ardından Kuşadası Setur Marina’ya demirledi. Haftalık 490 bin dolara kiralanan yatla kimin tatil yaptığı açıklanmazken, içindeki misafirlerin Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi gibi bölgedeki tarihi ve turistik yerleri gezdiği açıklandı.
Kuşadası Marinası’nda demirleyen Legander G isimli ünlü yata Kuşadalılar ve tatilciler büyük ilgi gösterdi. Su Üstünde blok yöneticisi Eren Budaklı, “‘Bu sene Türkiye kıyılarına gelen mega yat sayısı rekor kırdı. Dünyanın ilk 100 mega yat listesinde olan yatların birçoğu Türkiye kıyılarına ziyarete geldi. Bu sene gelen yatların çoğu en az 1 ay olmaz üzere Ege ve Akdeniz kıyılarında gezdi “ dedi.
Efsane yatın içinde yok yok
1992 yapımı 75 metre uzunluğunda ve üç katlı alüminyum yapıya sahip efsane Leander G isimli yatta altı güverte ve helikopter pisti de bulunuyor. Ana güvertesinde bir ana salon ve yemek odası, tekne güverte salonu, jakuzi güverte, gözlem güvertesi, çalışma, spor ve dalış odaları ile yüzme platformu da dahil olmak üzere bir dizi ortak konuk alanı bulunuyor. İki adet ofis / çalışma odası ve öne bakan bir salon içeren master süit, ebeveyn banyolu 3 adet çift kişilik misafir kabini ve banyolu 5 adet ikiz misafir kabini olmak üzere toplam 10 süit bulunan Legander G., toplamda 22 misafir ve 23 kişilik mürettebatı ağırlayabiliyor.

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