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Efsanelerin El Clasico kapışmasını Real Madrid kazandı

21.07.2021 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efsanelerin El Clasico kapışmasında Real Madrid, Barcelona'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Efsanelerin El Clasico kapışmasını Real Madrid kazandı

Real Madrid ve Barcelona efsanelerinin yıllar sonra karşı karşıya geldiği gösteri maçı nefesleri kesti.

Yıllarca karşılıklı El Clasico oynayan efsanelerin kapışmasında Real Madrid, Barcelona'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Efsane isimlerin şovlarıyla geçen mücadelede sessizliği bozan isim 28'de penaltıdan Ronaldinho oldu. 42'de Munitis beraberliği getirdi. 44'de Alfonso Perez Real Madrid'i öne geçirdi ve Real Madrid ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda Barcelona 60'da Jofre Mateu ile skoru dengelerken 69. dakikada Ruben de la Red Real Madrid'e bu özel karşılaşmada galibiyeti getirdi.

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