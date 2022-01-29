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Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde yaban hayvanlarına 1 ton yem bırakıldı

29.01.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde yaban hayvanlarına 1 ton yem bırakıldı

Düzce'de yaklaşık 150 kuş türüne ev sahipliği yapan Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde yaban hayvanları için besleme çalışması yapıldı.

Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Kuş Cenneti'nde, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Düzce Valiliği, Jandarma Alay Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Kaynaşlı Jandarma Komutanlığı ve Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Vali Cevdet Atay'ın da katıldığı besleme çalışmasında, yüzeyi buz tutan gölün çevresine 1 ton yem bırakıldı.

Yığılca ilçesinde de sokak hayvanları için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Yığılca Avcılar Derneği ekipleri besleme çalışması gerçekleştirdi.

Dernek üyelerinin talebi üzerine ilçeye gelen ekipler, 8x8 araçlarla Derebaşı bölgesine 4 saatlik çalışma sonucu ulaştı.

Bölgede zorlu kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama bırakıldı.

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