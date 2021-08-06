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"Efteni Kuş Cenneti" drone ile görüntülendi

06.08.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Efteni Kuş Cenneti" drone ile görüntülendi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, yaklaşık 150 kuş türüne ve endemik bitkilere ev sahipliği yapan "Efteni Kuş Cenneti", havadan görüntülendi.

Düzce kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Kuş Cenneti, sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla göçmen kuşların önemli uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler, hayvanları doğal ortamında izlerken doğayla iç içe olmanın tadını çıkarıyor.

Her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği 764 hektar alan drone ile görüntülendi.

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