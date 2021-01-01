EGD’den Türkiye ekonomisinin çınarlarına vefa ödülü

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 2020’nin pandemi ve pandemiye dayalı zorlukların yaşandığı yıl olduğunu belirterek, “Ekonomi penceresinden baktığımızda, bütün yatırımcıların işe susadığını, 2021 yılının dördüncü çeyreğinden sonra bir yatırım patlaması olacağını düşünüyorum. Bu günler mutlaka geçecek, önümüz açık” dedi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Geleneksel Yeni Yıl Buluşması korona virüs salgını nedeniyle bu yıl online olarak gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen programda, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na, “Türkiye Ekonomisinin temellerine harç koymuş Çınarlara Vefa Ödülü” kapsamında “Türkiye Ekonomisine Yaptığı Katkı” nedeniyle ödül verildi.Aşının insanlığın yanı sıra, ekonomiye de umut olduğuna dikkat çeken Konukoğlu, "Elbette sonuçlarının görülmeye başlamasıyla işler değişecek. Çünkü şimdi insanlar moralsiz. Bu da çok anlaşılabilir bir durum. Aşıyla birlikte alınacak olumlu sonuçlar, iş dünyasını harekete geçirecektir. Bu günler mutlaka geçecek, moralsiz değiliz. Önümüz açık" ifadelerini kullandı.

2020’nin tüm ülkeler açısından zor geçen bir yıl olduğunu anımsatan Konukoğlu, şunları kaydetti: “İnanıyorum ki, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde daha iyi olacağız. Bütün yatırımcılar işe susamış durumda, 2021’nin dördüncü çeyreğinden sonra 2022’de bir yatırım patlaması olacağını düşünüyorum. İnşallah 2021’i güzel yaşayacağız, 2022 yılına daha umutlu ve mutlu gireceğiz. Yeni yılın başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sevgi, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Geride bıraktığımız yılda pandemi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Böyle bir dönemde hepimize moral olan bu programı düzenleyen Ekonomi Gazetecileri Derneği yönetimine teşekkür ederim.”

TİM BAŞKANI GÜLLE

TİM Başkanı İsmail Gülle de yaptığı konuşmada, pandeminin sahada, üretimde ve lojistikte oluşturduğu pek çok sıkıntıya rağmen 12 ayın altı ayında rekor paylaştıklarını söyledi. Gülle, “Aralık ayı ihracatın da inşallah büyük bir rekor çıkacak. İnşallah bu sürecin kazananı biz oluruz, ülkemiz olur, ihracatımız, insanımız ve ülkemizin zenginliği olur. Sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde yaşayacağımız bir 2021 diliyorum. Tüm dünyanın bu temennilere ihtiyacı var” diye konuştu.

Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ise ekonomi gazeteciliğinin bütün zorluklara rağmen gelişmeye devam edeceğinin altını çizdi. Güldağ, “Gerçekleri yansıtmayı sürdürüp bu alanı kimseye bırakmayacağız. Koronavirüs pandemisiyle birlikte ekonomi gazetecilerinin omuzlarına ağır yükler bindi. Tüm zorluklara rağmen haberlerimizi yapıyoruz, okurlarımıza ve vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ekonomi gazeteciliğinde 20’nci yılını dolduranlar ve ekonomi müdürlerinin de ödüle değer görüldüğü programda Türkiye’nin 2020’de büyük zorluklar yaşadığını anımsatan EGD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak “Bu dönemi hep birlikte sağlıklı bir şekilde atlatırız. Hep beraber Türkiye olarak daha sağlıklı günlerde buluşmayı diliyorum” diyerek katılımcılara teşekkür etti, ödül alanları kutladı.

