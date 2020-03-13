YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Ege, Akdeniz ve Marmara'daki deve güreşi organizasyonları, iptal edildi

Ege, Akdeniz ve Marmara'daki deve güreşi organizasyonları, iptal edildi

AYDIN HABERLERİ  | 13.03.2020 20:11 | Son Güncelleme

Ege, Akdeniz ve Marmara'daki deve güreşi organizasyonları, iptal edildi

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) Başkanı Özgür Dülger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yapılması planlanan deve güreşlerinin iptal edildiğini söyledi.

Özgür Dülger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk sağlığı düşünülerek bu yönde bir karar aldıklarını ifade etti.

Bu yıl daha önce de şehitlerin olması nedeniyle bazı organizasyonların iptal edildiğini hatırlatan Dülger, "Vatandaşlarımızın bir araya geldiği deve güreşlerinde yakın temasta olduklarından biz de Bakanlığımızın onayı ile bu yıl kalan sezonun tüm güreşlerini iptal ettik." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? Onu tanıyabildiniz mi?
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
Anahtar Kelimeler:
Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu İptal Kovid-19 Özgür Dülger

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Sebahattin Ceyhun: ’’Heyelan, mevcut yolumuza bir zarar vermemiştir’’

Başkan Sebahattin Ceyhun: ’’Heyelan, mevcut yolumuza bir zarar vermemiştir’’

Başkan Çalışkan: ’’Kooperatifler köprü görevi yapmaktadır’’

Başkan Çalışkan: ’’Kooperatifler köprü görevi yapmaktadır’’

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

KYK binasına gece yazılan Emet yazısı ilgi gördü

KYK binasına gece yazılan Emet yazısı ilgi gördü

40 yaşındaki şahıs ölü bulundu

40 yaşındaki şahıs ölü bulundu

Lisede Korona virüs için "Suya Sabuna Daha Çok Dokunalım" etkinliği

Lisede Korona virüs için "Suya Sabuna Daha Çok Dokunalım" etkinliği

Aydın Namaz Vakitleri 13 Mart Cuma

İmsak
05:55
Sabah
07:16
Öğle
13:23
İkindi
16:43
Akşam
19:21
Yatsı
20:36

Aydın Nöbetçi Eczaneler13 Mart Cuma

Giray Eczanesi
Merkez
Lal Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Asil Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı; 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı; 1 yaralı

Aydınlı çift Ben Bilmem Eşim Bilir’de yarıştı

Aydınlı çift Ben Bilmem Eşim Bilir’de yarıştı

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.