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Ege Bölgesi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde sağanak uyarısı

08.08.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Bölgesi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Ege Bölgesi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yarın için sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, yarın öğle saatlerinden sonra Ege Bölgesi'nde Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir'in kuzey ve doğu çevreleri, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ile Batı Akdeniz'in Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde ve Eskişehir çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji genel müdürlüğü

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