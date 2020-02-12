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Ege Bölgesi Kariyer Fuarı tanıtım toplantısı gerçekleşti

AYDIN HABERLERİ  | 12.02.2020 11:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde, Ege Bölgesi’ndeki 17 üniversitenin öğrencilerini, mezunlarını ve Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarını bir araya getirecek olan Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’nın tanıtım toplantısı, 10 Şubat 2020 tarihinde İzmir’de gerçekleşti.20-21 Mart 2020 tarihlerinde İzmir Kültürpark 1A VE 1B Holleri’nde gerçekleşecek olan Ege Bölgesi Kariyer Fuarı (EGEKAF) öncesi düzenlenen Tanıtım Toplantısı, Ege Üniversitesi Rektörü Prof.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde, Ege Bölgesi’ndeki 17 üniversitenin öğrencilerini, mezunlarını ve Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarını bir araya getirecek olan Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’nın tanıtım toplantısı, 10 Şubat 2020 tarihinde İzmir’de gerçekleşti.
20-21 Mart 2020 tarihlerinde İzmir Kültürpark 1A VE 1B Holleri’nde gerçekleşecek olan Ege Bölgesi Kariyer Fuarı (EGEKAF) öncesi düzenlenen Tanıtım Toplantısı, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, İzmir Vali Yardımcısı Barış Demirtaş, Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Adnan Menderes Üniversitesi Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Birimi Temsilcisi Selda Aksoy Yetkin, üniversite rektörleri ile İzmir ve Ege Bölgesi’nden sivil toplum kuruluşları katıldı.
Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde düzenlenecek olan Ege Bölgesi Kariyer Fuarı ile ilgili yapılan hazırlıklar ve planlanan organizasyonlar paylaşılarak fuar alanında incelemelerde bulunuldu.
Adnan Menderes Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Etkinliğe katılmak için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi @tccbiko tarafından öğrenci ve mezunlara yönelik hazırlanmış olan "Yetenek Kapısı" platformuna profil oluşturarak, kariyer ağına katılıp, kariyer gelişiminize katkı sağlayabilirsiniz. Üye olmak için beta.yetenekkapisi.org adresini ziyaret edebilirsiniz” denildi.

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