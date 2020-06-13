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Ege bölgesinde şeker otu ekstrasyon tesisi kurulacak

BALIKESİR HABERLERİ  | 13.06.2020 19:03 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, stevia (şeker otu) üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Birlik Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu üyesi Kudret Çölgeçen, Ege bölgesinde şeker otunu işlemek için ektrasyon tesisleri kurmak istedikleri söyledi.

Ege bölgesinde şeker otu ekstrasyon tesisi kurulacak

Burhaniye ilçesinde, stevia (şeker otu) üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Birlik Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu üyesi Kudret Çölgeçen, Ege bölgesinde şeker otunu işlemek için ektrasyon tesisleri kurmak istedikleri söyledi. Şeker otu üretim tesislerini beğendiğini anlatan Çölgeçen, yöre ikliminin bu ürün için çok müsait olduğunu söyledi.
Merkezi İstanbul’da bulunan Birlik Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu üyesi Kudret Çölgeçen, üç kişilik ekiple birlikte Burhaniye’deki şeker otu fidesi üretim tesislerinde inceleme yaptı. Tesis sahibi emekli albay Selahattin Güvenç’den bilgiler alan Çölgeçen ve ekibi, Paraguay menşeli şeker otunun yöre iklimi için uygun olduğunu söyledi. Çölgeçen, “Stevia bitkisini yurt dışı gezilerimizde duymuştuk. Yaptığımız araştırma sonucu Burhaniye de üretildiğini duyduk. Buraya gelerek Selahattin Güvenç’den bilgiler aldık. Bitkinin yöreyi çok sevdiğini gördük. Bu bitki ülkemiz için büyük zenginlik. Şeker otunu üretmek istiyoruz. Aynı zamanda Ege Bölgesinde bunu işleyecek fabrika yani ekstrasyon tesislerini kurmak istiyoruz Selahattin ağabey bunu başarmış. Bunu yerinde gördük. Bu katma değeri yüksek bir bitki. Bunu yaygınlaştıracağız. Fabrika kurmayı planlıyoruz. Bunun için de en az 6-7 bin dekar alanda ekim yapmamız gerekiyor. Bu bitki sayesinde hem çiftçimiz kazanacak, hem de ülkemiz döviz kazanacak” dedi.
Misafirlerine üretim tesislerini gezdiren ve stevia ürünleri hediye eden Selahattin Güven de, “Bu bitkinin yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Bunun içinde böyle girişimci arkadaşlarımızı bekliyoruz. Her yıl stevia fide üretimimiz artarak devam etmektedir. Bu yıl ki üretimimiz 800 bini geçti. Talep oldukça üretimi artıracağız. Tesislerimizi ziyaret eden arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

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