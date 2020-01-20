Ege İhracatçı Birlikleri, ihracatta karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, birlik olarak 2020 yılını ihracatta "Sürdürülebilirlik Yılı" olarak belirlediklerini, ihracatta karbon ayak izini azaltmak üzere çalışma yapacaklarını ifade etti.

Eskinazi, birlik binasında düzenlenen basın toplantısında, 2019'u Çin yılı ilan ettiklerini anımsattı.

Çin konusunda çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirten Eskinazi, "Ege İhracatçı Birlikleri olarak temel amacımız, ihracatı daha az karbon ayak izi bırakarak yapmak. Kurum içi strateji geliştirme çalışmalarında bu amaçla 2020 yılının 'Sürdürülebilirlik Yılı' olarak belirlenmesine karar verdik." diye konuştu.

İzmir'in Türkiye'ye ihracatı öğreten bir şehir olduğunu ifade eden Eskinazi, sürdürülebilirlik konusunda da öncü olmayı hedeflediklerini aktardı.

Ege Bölgesi'nin sürdürülebilir üretim merkezi olduğunu tüm dünyaya göstermek istediklerinin altını çizen Eskinazi, "Bu amaçla 2020 yılında yerel yönetimler, kamu kurumları, üniversiteler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapacağız.

Sürdürülebilirlik ile ilgili elçilik görevi görecek Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu kuracağız." ifadelerini kullandı.