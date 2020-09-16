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Ege İhracatçı Birliklerinin korona virüsü tedbirlerine TSE onayı

İZMİR HABERLERİ  | 16.09.2020 13:24 | Son Güncelleme

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)’nin korona virüsüne karşı aldığı tedbirler, Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’nün Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi ile tescillendi.

Ege İhracatçı Birliklerinin korona virüsü tedbirlerine TSE onayı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)’nin korona virüsüne karşı aldığı tedbirler, Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’nün Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi ile tescillendi. Ege İhracatçı Birlikleri, TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesini almaya hak kazanan ilk ihracatçı birliği oldu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan, dünya genelinde bir milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsü ile insanlığın mücadelesi devam ediyor.
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)’nin korona virüsüne karşı aldığı tedbirler, Türk Standartları Enstitüsü (TSE’nün Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi ile tescillendi. TSE tarafından hazırlanan Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzuna uygunluğunu sertifikalandıran EİB, TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesini almaya hak kazanan ilk ihracatçı birliği oldu.
Covid-19 salgını sonrasında hem sağlık tedbirleri bakımından, hem de iş yapış modelleri açısından yeni döneme hızla uyum sağladıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Covid-19 salgını sonrasında aldıkları tedbirler sayesinde Ege İhracatçı Birliklerinde pozitif vakayla karşılaşmadıklarını dile getirdi.
Ege İhracatçı Birliklerinin Covid-19 sonrasında sanal fuarlar, sanal ticaret heyetleriyle ihracatçı firmaların pazarlama faaliyetlerine destek olduğunu anlatan Eskinazi, Türkiye’nin ihracatının yüzde 54’ünü gerçekleştirdiği, 26 ülkede görev yapan ticaret müşavirlerinin katılımıyla “Koronavirüsün Hedef Pazarlarımızdaki Seyri” isimli webinar toplantıları yaptıklarını, eğitimlerini online ortama taşıdıklarını ifade etti.
Eskinazi, "Covid-19 sürecinde sağlık tedbirlerimizi de üst seviyeye çıkardık. Ege Maden İhracatçıları Birliğimizin Çin’de Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu düzenlediği Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarının 30 Ocak 2020 tarihinde iptal olması sonrasında Türkiye’de Covid-19 ile mücadeleyi başlatan ilk kurumlardan biri olduk. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren EİB Hizmet Binası girişinde herkesin ateşini ölçmeye başladık. EİB binasına girişlerde maskesi olmayanlara maske temin ettik. Yemekhanemizde sosyal mesafeye göre yerleştirilmiş masalarda her masada bir kişi yemeğini yiyecek şekilde düzenleme yaptık. Binamıza temiz hava girişi için ekstra tedbirler aldık. Toplantılarımızı online ortama taşıdık, fiziki toplantılarımız için toplantı odalarımızı sosyal mesafeye uygun şekilde dizayn ettik. Ortak kullanım alanlarında covid-19’a uyumlu düzenlemelere gittik. Bu kapsamda, yaptığımız çalışmaları denetleyen Türk Standartları Enstitüsü, aldığımız önlemlerin Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’na uygunluğunu tescil etti. Bu belgenin alınması sürecinde yoğun mesai harcayan personellerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ege İhracatçı Birliklerinin korona virüsü tedbirlerine TSE onayı

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