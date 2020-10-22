Ege Mahallesi’nde dönüşüm başlıyor

İzmir’de kentsel dönüşüm için gözlerin çevrildiği en önemli bölgelerden biri olan Ege Mahallesi’nin birinci etabı için açılan kat karşılığı anahtar teslim yapım ihalesi sonuçlandı. Üç firmanın teklif verdiği ihaleyi Aslanoğlu Altyapı ve Üst Yapı A.Ş. ve Baykan Otomobil A.Ş. kazandı.

Yüzde 100 uzlaşı ve yerinde dönüşüm anlayışıyla kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ege Mahallesi’nde birinci etap için açtığı ihale sonuçlandı. Üç firmanın teklif verdiği kat karşılığı anahtar teslim yapım ihalesini Aslanoğlu Altyapı ve Üst Yapı A.Ş. ve Baykan Otomobil A.Ş. kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bütün kentsel dönüşüm projelerinde olduğu gibi Ege Mahallesi’nde de yerinde dönüşüm yaparak mahallenin kültürel zenginliğini ve renkliliğini koruyan bir projeyi hayata geçirecek.

Üç firmadan teklif geldi

İhale bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda yapıldı. İhaleye İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş., Akfen İnşaat Turizm ve Tic. A. Ş. ve Canyapı İnşaat Turizm Madencilik Gıda San. ve Tic. A.Ş. ile Aslanoğlu Altyapı ve Üst Yapı A.Ş. ve Baykan Otomobil A.Ş. katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe başkanlığında toplanan encümen huzurunda teklifler açıldı. Belediye Encümeni tarafından mali tekliflerin değerlendirmesi sonucunda ihale Aslanoğlu Altyapı ve Üst Yapı A.Ş. ve Baykan Otomobil A.Ş.’de kaldı.