YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Ege Rallisi tamamlandı

Ege Rallisi tamamlandı

16.10.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ralliyi ilk sırada bitiren Orhan Avcıoğlu/Burçin Korkmaz, son ayak öncesinde 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda ilk sırada yer almayı garantiledi

İZMİR (AA) - Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Royal Teos Ege Rallisi'nde birinciliği kazanan Tokspor WRT takımından Orhan Avcıoğlu/Burçin Korkmaz ikilisi, 2022 yılı şampiyonluğu son yarış öncesinde garantiledi.

Dün başlayan organizasyonda katılımcılar bugün Çatalca (Royal Teos) ve Gödence (Berkem Motors) etaplarını ikişer kez geçti.

Genel klasmanda ilk 3 sıra Tokspor WRT takımından Orhan Avcıoğlu/Burçin Korkmaz, BC Vision Motorsport'tan Burak Çukurova/Burak Akçay ve Castrol Ford Team Türkiye'den Ümit Can Özdemir/Batuhan Memişyazıcı'dan oluştu.

Orhan Avcıoğlu/Burçin Korkmaz ikilisi 12-13 Kasım'da koşulacak 42. İstanbul Rallisi öncesinde Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nı birinci sırada tamamlamayı garantiledi.

Sınıf 4 ve iki çeker klasmanında GP Garage My Team'den Buğra Can Kılıç/Yusuf Çalık, Sınıf N’de aynı takımdan Sinan Soylu/Ali Tuğrul Kaya, Sınıf 3'te Castrol Ford Team Türkiye'den Serhan Türkkan/Koray Akgün ve Sınıf 5'te de Clio Trophy Turkey adına yarışan Tuncer Sancaklı/Asena Sancaklı çifti birinciliğe uzanan ekipler oldu.

Rallinin markalar birincisi Castrol Ford Team Türkiye ve takımlar birincisi Toksport WRT olurken, genç pilotlar birinciliğini Castrol Ford Team Türkiye’den Efehan Yazıcı, kadın co-pilotlar birinciliğini de Asena Sancaklı elde etti.

Klasik ralli otomobillerinin mücadele ettiği historic ralli klasmanına da puan veren organizasyonda, Parkur Racing’den Üstün Üstünkaya/Kerim Tar 1976 model Ford Escort MK2 ile bir kez daha historic genel klasman ve Kategori 2 birinciliği kazandı.

Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası klasmanında, sezon başından beri liderliğini koruyan Castrol Ford Team Türkiye pilotları Hakan Gürel/Çağatay Kolaylı İzmir’den de genel klasman ve Kategori 2 birincisi olarak ayrıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antik dönem tarifleri İzmir'deki yemek sempozyumunda uygulandıAntik dönem tarifleri İzmir'deki yemek sempozyumunda uygulandı
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Avrupa Alevi Düşünce Derneği Başkanı Abbasoğlu'ndan "Cemevlerinin Siyasileştirildiği" değerlendirmesi:Avrupa Alevi Düşünce Derneği Başkanı Abbasoğlu'ndan "Cemevlerinin Siyasileştirildiği" değerlendirmesi:
Anahtar Kelimeler:
otomobil sporları yaris

İzmir Namaz Vakitleri 16 Ekim Pazar

İmsak
05:53
Sabah
07:14
Öğle
13:02
İkindi
16:09
Akşam
18:40
Yatsı
19:56
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.