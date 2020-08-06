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Ege sahillerinde Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim

AYDIN HABERLERİ  | 06.08.2020 12:53 | Son Güncelleme

Ege sahillerinde Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim

İZMİR/ İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, Didim ile Çeşme'de deniz ve karadan devam ediyor.

Aydın'da, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay koordinatörlüğünde Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan ekipler, belirlenen bölgelere hareket etti.

Günay, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve beraberindekiler, toplu taşıma araçları ile bölgedeki iş yerlerini denetledi. Denetimde, vatandaşlara maske ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Gazetecilere açıklama yapan Günay, herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediği müddetçe bu hastalığı yenmenin güç olacağını söyledi.

- Sahil bölgelerinde sıkı denetim

Turizm sezonu nedeniyle yoğunluk yaşanan Kuşadası ve Didim ilçelerinde de deniz ile karadan denetim yapıldı.

Didim'de, Kaymakam Halil Avşar öncülüğünde yapılan denetimlerde, Altınkum Plajı'nda denize giren vatandaşlar Kovid-19 konusunda bilgilendirildi.

Şezlongların arasındaki sosyal mesafeye riayet etmeyen vatandaşlar tek tek ikaz edildi.

Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri de teknelerde koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda kaptanları uyardı.

Kuşadası'nda ise polis, jandarma ve zabıta ekipleri, iş yerleri ile plajlarda denetim yaptı.

- "Maske kullanım hataları var"

Bayramda tatilci yoğunluğuyla gündeme gelen İzmir'in Çeşme ilçesinde de kara ve denizde denetim devam ediyor.

Turistik işletmelerin yanında çarşı ve plajlarda tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler, vatandaşlara bilgilendirme ve uyarılarda bulunuyor.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Alaçatı'daki denetimlere katılarak işletmelerde sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı kontrol etti.

Tatil için gelen vatandaşlar ve esnafla sohbet eden Kaymakam Çakıcı, AA muhabirine, ilçe genelinde 184 personelle denizde ve karada denetimler yapıldığını söyledi.

Çakıcı, şunları kaydetti:

"Denetimlerde halkımız ve gelen misafirlerimizin kurallara riayet etmeye çalıştığını gözlemledik. Maske kullanım hataları var, onları ikaz ediyoruz. Kurallara uymayan, ısrar eden kişilerle ilgili bazı yaptırımlar uygulamak zorunda kalıyoruz. Kurallara uymayan 6 işletmeyi 15 gün süreyle kapatmak zorunda kaldık. 500 bin kişi ilçemizde tatil yapıyor. Denetimlerimize devam edeceğiz."

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Beyza Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Eşiyok Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Buket Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
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