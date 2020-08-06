Ege sahillerinde Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim

İZMİR/ İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, Didim ile Çeşme'de deniz ve karadan devam ediyor.

Aydın'da, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay koordinatörlüğünde Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan ekipler, belirlenen bölgelere hareket etti.

Günay, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve beraberindekiler, toplu taşıma araçları ile bölgedeki iş yerlerini denetledi. Denetimde, vatandaşlara maske ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Gazetecilere açıklama yapan Günay, herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediği müddetçe bu hastalığı yenmenin güç olacağını söyledi.

- Sahil bölgelerinde sıkı denetim

Turizm sezonu nedeniyle yoğunluk yaşanan Kuşadası ve Didim ilçelerinde de deniz ile karadan denetim yapıldı.

Didim'de, Kaymakam Halil Avşar öncülüğünde yapılan denetimlerde, Altınkum Plajı'nda denize giren vatandaşlar Kovid-19 konusunda bilgilendirildi.