Ege Serbest Bölgesi salgın sonrası yakaladığı büyüme ivmesini sürdürüyor

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Türkiye'nin en büyük serbest bölgelerinden Ege Serbest Bölgesi, bu yıl 16 yatırımcının katkısıyla ticaret hacmini büyüttü, çalışan sayısı arttı.

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, AA muhabirine, 1990 yılında kurulan serbest bölgenin bugüne kadar 91 milyar dolarlık iş hacmi oluşturduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınıyla Avrupalı şirketlerin yarı mamullerini, ham maddelerini Uzak Doğu yerine yakın ülkelerden almaya başlamasının Türkiye'ye fırsat sunduğunu, böylece salgın döneminde büyüme ivmesi yakaladıklarını anlatan Güler, geçen yıl 4,7 milyar dolar olan iş hacimlerinin bu yıl 5 milyar dolara çıkacağını öngördüklerini kaydetti.

Güler, bugün itibarıyla iş hacimlerinin 3,5 milyar doları bulduğunu ifade ederek, "İhracatımız 2,3 milyar dolardı geçen yıl; bu yıl 9 aylık döneme baktığımızda 1,6 milyar dolara geldik. Dolayısıyla sene sonunda geçen yılki 2,3 milyar doların üzerine çıkacağımızı tahmin ediyoruz." bilgilerini verdi.

Ege Serbest Bölgenin 2,5 milyon metrekarelik bir alanda kurulu olduğunu hatırlatan Güler, şöyle devam etti:

"Daha büyük endüstri bölgeleri var Türkiye'de. Eğer şehirleri sıralarsak biz 15. şehir gibiyiz, ihracat anlamında. Adana'dan sonraki en büyük şehir sıralamasına giriyoruz ve Türkiye'deki 37 şehrin toplam ihracatını yapıyoruz burada. Katma değeri yüksek oranlı ihracat yapıyoruz. Geçen yıl yaptığımız ihracatın kilogram değeri, 9 dolar. Bu, Türkiye'de 1 doların biraz üstünde, Almanya'da bile 3,5 dolar civarındadır. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 150. Bu, aldığımızın üzerine yüzde 50 daha katma değeri burada üreterek ihraç ediyoruz demektir."

Güler, ülkenin ticaretine sundukları katkının yanı sıra istihdamda da yükseliş olduğunu belirterek, "Geçen yıl 21 bin 300 çalışanımız vardı. Bu yıl 2 bin 70 çalışanı daha üzerine ilave ettik." dedi.

- Firma sayısı 183 oldu

Bölgede yatırımların sürdüğünü vurgulayan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2022'de 16 yeni şirket geldi. Onlara biz ESBAŞ olarak yaptığımız binalarda üretim yeri verdik. Büyüme de hem bu yeni gelen şirketlerle hem de mevcut şirketlerimizle oluyor. Ticaret hacmine etkisi oluyor. Ağırlıklı yabancı. Son zamanda elektrikli bisiklet yönünde, otomotiv yan sanayinde yapılan yatırımlar var. Yazılım ve bilişim sektöründe ve sağlık sektöründe kimyasallar üreten şirketler var."

Ege Serbest Bölgesi, 2021 yılında 4,7 milyar dolarlık ticaret hacmi, 2,3 milyar dolarlık ihracat ve 21 bin 300 kişilik istihdam rakamına ulaşarak son 10 yıldaki en iyi büyümeyi yakalamıştı.

Ticaret hacminde temmuz ayında yüzde 23,4, ağustos ayında da yüzde 17,2 artış kaydeden Ege Serbest Bölgesi, bu yılın 8 ayındaki toplam ticaret hacmini geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,7 artırarak 3 milyar 426 milyon doların üzerine çıkardı.

Otomotiv, gıda, yazılım, havacılık ve savunma, tekstil, elektronik gibi sektörlerden 183 firmanın bulunduğu ESBAŞ'ta küresel firmalar da üretim yapıyor.

