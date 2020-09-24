Ege Tıp’tan Bilim Seferi ekibine destek projesi

Ege Üniversitesi bilim insanları, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde gerçekleştirilen “Ulusal Antarktika Bilim Seferine” katılan ekibe yönelik destek projesi geliştirdi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı işbirliğinde hazırlanan TÜBİTAK 1001 programı kapsamında “Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne Katılan Araştırmacıların Ruhsal ve Tıbbi Özelliklerinin Değerlendirilmesi ve Bilgilendirme-Destek Paketi Hazırlanması” projesi desteklenmeye hak kazandı. Proje ile ilgili bilgi veren Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hayriye Elbi, “Projedeki hedeflerimiz; Türkiye kutup seferleri katılımcıları için sefer öncesi değerlendirmeleri gerçekleştirmek, gelecekteki seferlerde kullanılabilecek bir değerlendirme ve destek paketi oluşturmaktır. Ayrıca sefer sürecinde ortaya çıkabilecek uyku, kişiler arası ilişki sorunlarını öngörerek ekibe ve ayrıca liderlere ekip birlikteliği, farklı iklim ve coğrafi koşullarda çalışabilme ve üretebilme yollarını açabilmeyi, sorun çıktığında çözümleyebilmek için hazır olabilmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Sefer öncesi ve sonrası psikiyatrik ve metabolik değerlendirmeler yapıldı”

Proje kapsamında sefer öncesi ve sefer sonrası psikiyatrik ve metabolik değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Prof. Dr. Elbi, “Sefer öncesi eğitim programında tüm katılımcılarla tanışıldı, psikiyatrik görüşmeler yapıldı, araştırmamız anlatılarak katılımcılar için hazırladığımız web sitesi ve psikolojik testler tanıtıldı. Toplantı sonrası test davet e-postaları gönderildi. İkinci eğitim programına da endokrin ve psikiyatri ekibi birlikte giderek olası ruhsal güçlükler ve yapılabilecekler konusunda iş birliğini artırma, anksiyete, uyku sorunları ile başa çıkma, dar alanda uzun süre birlikte yaşama ile ilgili problemlerle başa çıkma eğitim paketi uygulandı. Metabolik değerlendirme için ölçümler yapıldı, kan alındı. Daha önceki sefer katılımcılarına kontrol grubunu oluşturmak, kutup katılımcısı profilini geliştirmek için e-posta ile kişilik ve mizaç özelliklerine yoğunlaşan Cloninger Kişilik özellikleri ve mizaç testine isimsiz olarak ulaşabilecekleri web sitesi adresi ve davet gönderildi. Farklı bir kontrol grubu olarak da 5 bin metre üzeri tırmanış, kutup alanında etkinlik, okyanus yelkenciliği gibi alanlarda zorlu doğa koşullarında spor yapan kişilere aynı davet gönderildi” dedi.