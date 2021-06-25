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Ege Üniversitesi hastanesinde aynı anda 4 organ nakli yapıldı

25.06.2021 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin kalp, karaciğer, akciğer ve böbreği, eş zamanlı operasyonlarla uygun hastalara nakledildi

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesinde 50 kişilik ekip, eş zamanlı operasyonlarla, beyin ölümü gerçekleşen kişinin 4 organını uygun hastalara nakletti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Muğla'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki gencin organlarının bağışlanması üzerine oluşturulan ilk ekip Muğla'ya hareket etti.

Zamanla yarışan ekip, kalp, karaciğer, akciğer, 1 böbrek ve 1 korneayı eş zamanlı ameliyatla hastadan aldı. Bu sırada, organların nakledileceği uygun hastalar belirlendi ve ameliyathaneler hazırlandı.

Ekibin hastaneye dönmesiyle eş zamanlı nakil ameliyatları başlatıldı.

Gece saatlerine kadar süren ameliyatlarda toplamda 50 kişi görev yaptı, kalp, karaciğer, akciğer ve böbrek uygun hastalara nakledildi.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, nakilde görev yapan ekibe teşekkür ziyaretinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Budak, "Güçlü kadromuz yoğun bir çalışmayla önemli bir başarıya imza attı. Ege Üniversitesi olarak kaliteli sağlık hizmeti sunmak için sürekli gelişim içindeyiz. Egeliler olarak mevcut başarılarımızı daha üst seviyelere taşıyoruz. Pandemi sürecinde 50 kişilik ekibin görev aldığı eş zamanlı organ nakli sayesinde hastalarımız yeni bir hayata başlayacak. Organları bağışlanan gencimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine böyle bir karar verdikleri için teşekkür ediyorum. Hastalarımıza ise acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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