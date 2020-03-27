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Ege Üniversitesi Kovid-19 aşısı için çalışmalara başladı

İZMİR HABERLERİ  | 27.03.2020 13:46 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi Kovid-19 aşısı için çalışmalara başladı

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için yerli DNA aşısı konusunda çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Budak, yaptığı yazılı açıklamada, henüz Kovid-19 için lisanslı bir aşının piyasada bulunmadığını, pek çok ülkenin bu konuda çalışma başlattığını hatırlattı. Bu doğrultuda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın çağrı yaptığını belirten Budak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz de Ege Üniversitesi olarak Bakanlığımızın çağrısı ile yerli DNA aşısı için çalışmalara başladık. Rektörlüğümüz bünyesinde İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi (ARGEFAR) merkezli oluşturulan Aşı Araştırma ve Geliştirme Grubu, birçok üniversite, kamu kurumu ve sanayi ortaklarının katılımı ile yıllardır çeşitli patojenlere karşı aşı araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürüyor. Çalışma grubumuz, Kovid-19 pandemisi başladığı günden beri tüm konsantrasyonu ve bilgi birikimi ile bu hastalığa karşı neler yapabileceğini tartışmış ve aşı projesini oluşturmuştur."

Budak, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarı, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünde çalışan araştırmacılar ve özel sektörden araştırmacıların yer aldığı çalışma grubunun başarılı olacağına inandığını da kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
aşı Ege Üniversitesi Kovid-19

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