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Ege Üniversitesi, öğrencileriyle hasret gideriyor

İZMİR HABERLERİ  | 16.09.2020 13:48 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı ve Ege Üniversitesi Rektörlüğü Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü koordinasyonuyla düzenlenen Ege Üniversitesi Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları Etkinlikleri, öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Ege Üniversitesi, öğrencileriyle hasret gideriyor

Ege Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı ve Ege Üniversitesi Rektörlüğü Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü koordinasyonuyla düzenlenen Ege Üniversitesi Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları Etkinlikleri, öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Üniversitenin farklı noktalarında Instagram üzerinden canlı olarak gerçekleşen yayınlar, şimdiye kadar yaklaşık 130 bin görüntülenmeye ulaştı.
Korona virüsü sürecinde yeni Egelilere üniversiteyi ve toplulukları tanıtmak, salgın sürecinde uzak kalınan kampüs hayatının özlemini gidermek amacıyla gerçekleşen Ege Üniversitesi Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları Etkinlikleri ilgi gördü.
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın destekleriyle, Ege Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı ve Ege Üniversitesi Rektörlüğü Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü koordinasyonuyla düzenlenen etkinlikler, Instagram üzerinden canlı yayınlanıyor. Gerçekleşen yayınlar ise yaklaşık 130 bin görüntülenmeye ulaştı.
Yayınların açılış programında konuşan Rektör Budak, Ege Üniversitesini yeni kazanan öğrencilere seslendi. Budak, "Salgın sürecinde çevrim içi öğrenci topluluklarımızla, öğrencilerimizle beraber olmak mutluluk verici, tüm öğrencilerimizi çok özledik, biraz mahzunlaştık, bu süreç öğrenciler içinde çok zor oldu, öğrencilerimizle yeniden buluşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz, üniversite onlar varsa var, biz onlar için buradayız” dedi.

“Eğitim, yabancı dil ve spor parametrelerini yaşamınıza yerleştirin”
Rektör Budak, "Ege Üniversitesini yeni kazanan öğrencilerime öncelikle hoş geldiniz diyorum, yaptıkları doğru tercih için kendilerini tebrik ediyorum. Ege Üniversitesi öğrenci odaklı bir üniversite ve biz bu vizyonumuzu her kademede hissettiriyoruz. Biz, Ege Üniversitesinde duvarları kaldırdık, biz bir aileyiz, Ege’yi kazanan öğrencilerimizin anne babasının yerini alamayız; ama manevi olarak anne babası gibi sahip çıkıyoruz. Bana gerek sosyal medyadan, gerek telefonumdan istedikleri zaman ulaşabiliyorlar, öğrencilerimizle birebir irtibat halindeyiz, olmaya da devam edeceğiz. Ege Üniversitesi ailesinin içinde yer almak bir ayrıcalıktır, aramıza yeni katılan ailemizin parçası olan öğrencilerimizin de bu ayrıcalığı hissetmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Kariyer hayatının başında olan sevgili öğrencilerime şunları söyleyebilirim; yaşam bir hediye ve bu hediyeyi iyi değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. Kendi tecrübelerimi baz aldığımda üç parametreden bahsedebilirim. Eğitim, yabancı dil ve spor. Bu üç parametreyi yaşamınıza yerleştirin, zamanı iyi kullanın, sosyal olun, üniversitenin imkânlarını en iyi şekilde değerlendirin ve pes etmeyin. Bir baba, bir rektör olarak tüm öğrencilerimin arkasındayım, onlara inanıyorum ve güveniyorum” diye konuştu.

Ege Üniversitesi, öğrencileriyle hasret gideriyor

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