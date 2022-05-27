YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Ege Üniversitesinde "3 Boyutlu Biyoyazıcılarla Organ Basımı" konferansı düzenlendi

Ege Üniversitesinde "3 Boyutlu Biyoyazıcılarla Organ Basımı" konferansı düzenlendi

27.05.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Üniversitesinde "3 Boyutlu Biyoyazıcılarla Organ Basımı" konferansı düzenlendi

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesinde (EÜ) "3 Boyutlu Biyoyazıcılarla Organ Basımı" konferansı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, ABD'nin Penn State Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tarık Özbolat, konferans verdi.

3B biyoyazıcılarla hücre, organ ve doku basımıyla kullanım alanları konusunda yaptığı çalışmaları anlatan Özbolat, "3B biyoyazıcılarla 12 çeşit doku ürettik. Aynı zamanda kas dokuları ve iç organlara yönelik de çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle akciğer modelinde yaptığımız çalışmalarla akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılacak doku modellemeleri denemesini yapıyoruz." diye konuştu.

Yaptıkları çalışmalarla doğrudan canlılar üzerinde dokuyu basma işlemleri uyguladıklarını ifade eden Özbolat, canlıların kafataslarında belirli ölçülerde açılan deliklerin 3B biyoyazıcılardan üretilen maddelerle kapattıklarını, deliklerin de ortalama 6-8 haftada iyileştiğini bildirdi.

Özbolat, yakın zamanda büyükbaş ve yumuşak derili hayvanlar üzerinde de çalışmalara başlayacaklarını, çalışmaların kanser ve kemik hastalıkları için de tedavi fırsatı sunabileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"İklim değişikliği aşırı soğuk hava nedenli afetlere yol açabilir" uyarısı"İklim değişikliği aşırı soğuk hava nedenli afetlere yol açabilir" uyarısı
Çorum'da devrilen kamyonun sürücüsü öldüÇorum'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, şampiyonluk kupasını aldıSüper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, şampiyonluk kupasını aldı

İzmir Namaz Vakitleri 27 Mayıs Cuma

İmsak
04:00
Sabah
05:45
Öğle
13:14
İkindi
17:07
Akşam
20:32
Yatsı
22:09
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dana vereminde ürküten tablo! İnsanlarda hayati tehlikesi var

Dana vereminde ürküten tablo! İnsanlarda hayati tehlikesi var

Karısının cenazesinden dönmüştü! Onu canlı görünce...

Karısının cenazesinden dönmüştü! Onu canlı görünce...

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

“Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”

“Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”

Cesaretinizi toplayıp risk alıyorsunuz! Haftalık burç yorumları

Cesaretinizi toplayıp risk alıyorsunuz! Haftalık burç yorumları

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.