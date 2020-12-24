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Ege Üniversitesinde “Elektrikli Araç Şarj İstasyonu” hizmet vermeye başladı

İZMİR HABERLERİ  | 24.12.2020 10:38 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi kampüsünde “Elektrikli Araç Şarj İstasyonu” Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı otoparkında hizmete açıldı.Ege Üniversitesi’nin ortağı olduğu C-Evil projesi (Chargers of Electric Vehicles in Learning) kapsamında kurulan istasyonun açılışını Ege Üniversitesi Rektörü Prof.

Ege Üniversitesi kampüsünde “Elektrikli Araç Şarj İstasyonu” Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı otoparkında hizmete açıldı.
Ege Üniversitesi’nin ortağı olduğu C-Evil projesi (Chargers of Electric Vehicles in Learning) kapsamında kurulan istasyonun açılışını Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak yaptı.
Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemizin ortakları içerisinde bulunduğu C-Evil projesi, Erasmus+ KA202 Mesleki Eğitim İçin Stratejik Ortaklıklar programından Macaristan Ulusal Ajansı tarafından destekleniyor. Romanya yürütücülüğünde İspanya, Hollanda, Slovakya, Macaristan, Yunanistan ve Türkiye’den çeşitli ortakların yer aldığı bir araştırma takımı tarafından kurgulanan C-Evil projesinin sonuçlarıyla, elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu ve bakımına yönelik yeni ve çağı yakalayan öğrenme ortamının oluşturulmasının yanı sıra bu konuda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor” dedi.
Projenin detayları ile ilgili bilgi veren Rektör Budak, “C-Evil projesi günümüzde elektrikli araçlarla çalışan ve gelecekte de bu konuda mesleki gelişimi hedefleyen herkesin yararlanabileceği, hızlı bir şekilde değişen endüstrinin talep ettiği tutum, bilgi ve yetkinliklere sahip olunmasına katkı sağlamayı amaçlayan bir proje. Proje kapsamında eğitim planı ve programı hazırlanmış eğitim içeriği ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Ege Üniversitesi ile Vestel arasında imzalanan işbirliği protokolü; elektrikli araç şarj istasyonları ile ilgili elektrik teknisyenleri için eğitim materyallerinin hazırlanması ve AC şarj ünitesinin üniversitemizde kurulumunu içermektedir. Bu kapsamda bir elektrikli şarj istasyonu Ege Üniversitesi Kampüsü içerisinde kurulmuş bulunmaktadır. Projeye katkı sağlayan akademisyenlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

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