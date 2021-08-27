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Ege Üniversitesinde koronavirüs tedavisinde kullanılan YANKO düzeneği için yerli sistem geliştirilecek

27.08.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Üniversitesinde koronavirüs tedavisinde kullanılan YANKO düzeneği için yerli sistem geliştirilecek

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp ve Mühendislik fakülteleri iş birliğiyle koronavirüs enfeksiyonları sonucu akciğerde tutulma oluşan ve oksijen desteğine ihtiyaç duyan hastaların tedavisinde kullanılan Yüksek Akışlı Nazal Kanül Oksijen (YANKO) tedavisi için yerli sistem geliştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, proje ekibini kabul etti.

Projenin yürütücülüğünü yapan Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ulaş Saz, yıllardır hastanelerde kullanılan medikal oksijen sistemlerinin genellikle kuru ve soğuk oksijen verdiğini, bunun mukozal kuruma ve kanamalara neden olabildiğini ifade etti.

YANKO tedavisinin ise orta ve ağır solunum sıkıntısı olan tüm yaşlardaki hastalarda kullanıldığını, birçok klinik durum için yararının kanıtlandığını bildirerek, yöntemin güvenli ve kullanışlı bir destek tedavisi olarak görüldüğüne işaret etti.

Saz, özellikle koronavirüs tedavisinde YANKO'nun olumlu sonuçlar verdiğini, yoğun bakım ve ventilatör doluluk oranlarını azalttığını belirterek, tedaviyi sağlayan düzenek ve sarf malzemelerinin yerli ve milli olarak üretilemediğine dikkati çekti.

Saz, yurt dışından ithal edilen düzeneklerin ve sarf malzemelerinin maliyetlerinin yüksek olduğunu, her hastada bir kez kullanılabildiğini ifade ederek, "Bu nedenle de YANKO tedavisi ekonomik maliyeti arttırmakta ve temininde sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu proje ile oluşturulacak YANKO prototip ürün ile piyasadaki diğer ürünlerin yaşadığı problemler azaltılacak ve tüm bileşenleri ile proje kapsamında üretilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da projeyle piyasadaki diğer ürünlere göre daha verimli bir sistem geliştirileceğini, bunun yerli ve milli özelliğe sahip olmasının da önemli olduğunu ifade etti.

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