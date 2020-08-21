Ege Üniversitesinde proje seferberliği yeni normalde de sürüyor

Ege Üniversitesi Rektörü Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, yeni normal dönemde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine yönelik olarak öğretim elemanları ile bir araya gelip fikir alışverişinde bulunuyor.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, sosyal mesafe hijyen koşulları göz ardı edilmeden gerçekleştirilen açık hava toplantılarında 50 kişiden oluşan gruplar halinde fakülte öğretim elemanları ile bir araya geliyor. Budak’ın başkanlığında bugüne kadar Mühendislik Fakültesinde 4, Fen Fakültesinde 4 olmak üzere toplam 8 açık hava toplantısı gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde de ilçelerdeki okulları kapsayacak şekilde açık hava toplantılarına devam edilecek. "Rektörle Beş Çayı" programı ile başlattıkları fikir alışverişinde bulunma geleneğini devam ettirdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Necdet Budak, “Ortak akılla karar alma ve uygulama anlayışımızı 3 yıldır devam ettiriyoruz. Personelimiz ve öğrencilerimizle yakın temas içerisinde olmak bizler için oldukça kıymetli. Pandemi sürecinde ve yeni normal olarak nitelendirilen bu süreçte de mevcut geleneğimizden kopmadık. Dün olduğu gibi bugünde karar verme noktasında Ege Üniversitesi ailesi olarak birlikte hareket ediyoruz. Bizler, ülkemizin ve bölgemizin gelişimi için üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor, aşı çalışmaları başta olmak üzere pek çok bilimsel çalışmaya hız kesmeden devam ediyoruz’’ dedi.