YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Ege Üniversitesinde robotik paraganglioma ameliyatı yapıldı

Ege Üniversitesinde robotik paraganglioma ameliyatı yapıldı

28.06.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Üniversitesinde robotik paraganglioma ameliyatı yapıldı

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi'nde transperitoneal yoldan robotik paraganglioma (tümör) ameliyatı olan hasta, cerrahi müdahaleden 3 gün sonra taburcu edildi.

Hastanede yapılan yazılı açıklamaya göre, karın ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetleriyle hastaneye başvuran hastanın yapılan tetkiklerinde karın bölgesinde vücut ana damarları üzerinden 5 santimetre çapında kitle tespit edildi.

EÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında görevli öğretim üyeleri Doç. Dr. Murat Özdemir, Doç. Dr. Tayfun Yoldaş ve Opr. Dr. Tufan Gümüş tarafından hastaya transperitoneal yoldan robotik paraganglioma ameliyatı yapıldı. Hasta ameliyattan 3 gün sonra taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite hastanesinin Türkiye'de sağlık alanında ilklerini, bilim dünyasına ve literatüre kazandırmaya devam ettiğini belirtti.

Dünyanın en ileri teknolojileriyle donattıkları hastanelerinde en yenilikçi teknolojilerle tıbbın birçok alanında uygulama imkanı bulunduğunu vurgulayan Budak, "Cerrahlarımız, hastanemize başvuran bir hastaya dünyada sayılı Türkiye'de ise ilk olan transperitoneal yoldan robotik paraganglioma ameliyatı yaptılar." ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Özdemir de paragangliomaların vücutta boyun, göğüs içi, karın boşluğu gibi birçok yerde bulunabildiğini ve ciddi düzeylerde yüksek tansiyona neden olduğunu aktardı.

Paragangliomaların nadir görülen ve tedaviye dirençli kitleler olduğunu belirten Özdemir, "Karın içerisinde büyük damarlara yakın olan bu kitlelerin ameliyatı oldukça risklidir ve çok dikkat gerektirir. Ameliyat sırasında en ufak bir dokunma ile hastanın tansiyonu çok ciddi düzeylere çıkabilir. Bu yüzden hem cerrahi hem de anestezi olarak yüksek riskli hastalardır." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir, 3 kruvaziyerle gelen 2 bin 300 turisti ağırladıİzmir, 3 kruvaziyerle gelen 2 bin 300 turisti ağırladı
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdiCumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
AKOM'dan İstanbul'da fırtına uyarısıAKOM'dan İstanbul'da fırtına uyarısı

İzmir Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
03:53
Sabah
05:43
Öğle
13:20
İkindi
17:14
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Salı

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Deva Eczanesi
Aliaga
Başgöl Eczanesi
Balcova
Yeni Gökşen Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Ufuk Eczanesi
Bayrakli
Kızıl Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hastalığı hayatını mahvetti! Her güne 6 yaşında başlıyor

Hastalığı hayatını mahvetti! Her güne 6 yaşında başlıyor

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.