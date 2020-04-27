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Ege Üniversitesinden eğitim öğretimde dijital devrim

İZMİR HABERLERİ  | 27.04.2020 10:36 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesinde (EÜ) son 2 yılda uzaktan eğitim sistemine yapılan yatırımlar, korona virüs salgını sürecinde eğitim öğretimin kesintisiz devam etmesini sağladı.

Ege Üniversitesinde (EÜ) son 2 yılda uzaktan eğitim sistemine yapılan yatırımlar, korona virüs salgını sürecinde eğitim öğretimin kesintisiz devam etmesini sağladı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, uzaktan eğitim sisteminde büyük bir başarı hikayesi yazarak eğitim öğretimde adeta dijital devrim yaşadıklarını söyledi.
Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) korona virüs tehdidi nedeniyle verdiği karar doğrultusunda öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması ve akademik takvimin sekteye uğramaması için önerdiği “Dijital ve Uzaktan Eğitim” uygulamasını devam ettiren Ege Üniversitesinde dersler Ege Ders sistemi üzerinden sanal platformda düzenleniyor.

Tarihi toplantı
Korona virüs tedbirleri kapsamında dijital ve çağdaş eğitim anlayışı ile uzaktan eğitim sistemine geçen ve sisteme her geçen gün yenilik katan Ege Üniversitesinde, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın başkanlığında 512 akademisyenin pazar günü evlerinden canlı olarak katılımı ile tarihi bir toplantı düzenlendi. Son 2 yılda uzaktan eğitim sistemine yaptıkları yatırımların meyvelerini korona virüs sürecinde topladıklarını söyleyen Rektör Budak, “Üniversitemizde eğitim öğretimde adeta bir dijital devrim yaşıyoruz. Dünyadaki uygulamaları analiz ederek 2 yıl önce uzaktan eğitim sistemimizi günün koşullarına uygun hale getirmek için önemli yatırımlar yaptık. Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Öğretim Teknolojileri Koordinatörlüğünü kurarak başladığımız uzaktan eğitim çalışmalarında amacımız, üniversitemizin eğitim öğretimden gelen güçlü birikimini üniversitemiz dışıyla da paylaşmaktı. Gerek yurt dışında gerekse ülkemizde uzaktan eğitim yöntemiyle lisans, yüksek lisans, uzmanlık gerektiren özel sektör eğitimleri gibi birçok alanda faaliyete geçmek amacıyla stratejik çalışmalar yürüttük” dedi.

"Uzaktan eğitimde başarı hikayesi yazdık"
Korona virüs sürecinde hazır olan uzaktan eğitimi altyapısını uygulamaya geçirdiklerini vurgulayan Rektör Budak, “Gururla söylemek istiyorum ki, Ege Üniversitesi olarak salgına karşı örnek bir mücadele yürütüyoruz. Başarılı mücadelemizin temelinde ise öngörülü ve hazırlıklı olmak yatıyor. Yükseköğretim Kurulunun korona virüs tehdidi nedeniyle verdiği karar doğrultusunda öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması ve akademik takvimin sekteye uğramaması için önerdiği Dijital ve Uzaktan Eğitim uygulamasını çok hızlı bir şekilde kullanmaya başladık. Eğitim öğretimimiz salgın sürecinde de aksamadan sürdürülüyor. Öğretim elemanlarımız Ege Ders adını verdiğimiz uzaktan eğitim sistemine yazılı ve görüntülü ders materyallerini yükleyebiliyor. Bunun yanında derslerini sanal ortamda öğrencilerine anlatıyorlar. Ege-Ders canlı ile bilgiye hızlı bir şekilde erişebilen öğrencilerimiz, dinamik bir öğrenme süreci deneyimliyor. Yaşam boyu öğrenmenin önemine inanan, analitik, eleştirel düşünebilen nesiller yetiştirme hedefimize, bu süreçte de sağlam adımlarla ilerliyoruz. Öğrenci ve akademisyenlerimizin sistemlerimizden daha etkin bir şekilde faydalanabilmesi için kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Devir, çok çalışma devri. Uzaktan eğitimde ciddi bir başarı hikayesi yazdık. Uzaktan eğitim sistemini bundan sonra da sürdüreceğiz. Her zaman desteklerini gördüğümüz YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç salgın sürecinde de hep yanımızda oldu. Buradan bir kez daha Sayın Saraç’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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