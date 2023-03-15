YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Ege Üniversitesinden randevu alamıyorum deyip tüfekle rastgele ateş açtı

Ege Üniversitesinden randevu alamıyorum deyip tüfekle rastgele ateş açtı

15.03.2023 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden randevu alamadığını ileri süren bir genç, elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş etti.

Ege Üniversitesinden randevu alamıyorum deyip tüfekle rastgele ateş açtı

Özel Harekat ekiplerinin de sevk edildiği olayda uzun uğraşlar sonucu şahıs, tüfeği yere bırakarak ekiplere teslim oldu.

Olay, saat 05.30 sıralarında Manavkuyu Mahallesi, İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde meydana geldi. Elinde pompalı tüfekle rastgele sağa sola ateş açan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, isminin M.K. (21), olduğu öğrenilen genci sakinleştirmeye çalıştı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden randevu alamadığını ileri süren ve alkollü olduğu öğrenilen genç, gecenin sessizliğinde 18 kez havaya ateş etti.

ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri olası bir olumsuzluğa karşı caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapatırken, çelik yeleklerini giyerek genci ikna etmeye çalıştı. Bu esnada adrese Özel Harekat ekipleri de sevk edildi. İkna çalışmalarının devam ettiği esnada, Özel Harekat polislerinin kendisine ağır adımlarla yaklaştığını fark eden M.K., elindeki tüfeği yere bırakarak ekiplere teslim oldu.
Polis aracına bindirilen M.K., karakola götürülürken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de tüfek ve kartuşlar üzerinde incelemelerde bulundu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aliağa’da 530 adet sentetik hap ele geçirildiAliağa’da 530 adet sentetik hap ele geçirildi
Hacı Boydak’ın oğlu İlyas Boydak teslim olduHacı Boydak’ın oğlu İlyas Boydak teslim oldu
Afyonkarahisar’da mart ayında kar sürpriziAfyonkarahisar’da mart ayında kar sürprizi
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 15 Mart Çarşamba

İmsak
05:56
Sabah
07:17
Öğle
13:26
İkindi
16:46
Akşam
19:24
Yatsı
20:40

İzmir Nöbetçi Eczaneler15 Mart Çarşamba

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Serhat Eczanesi
Aliaga
Sevgül Eczanesi
Balcova
Ege İlker Eczanesi
Balcova
Büyük Bayındır Eczanesi
Bayindir
Erkut Eczanesi
Bayrakli
Kübra Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes parfümünüzü soracak!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes parfümünüzü soracak!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim!

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.