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Ege Üniversitesinin gençleri önemli başarılara imza atıyor

İZMİR HABERLERİ  | 05.09.2020 12:44 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi (EÜ), bilim üretme konusunda sadece bünyesindeki bilim insanları ile değil aynı zamanda öğrencilerinin başarıları ile de adından söz ettiriyor.

Ege Üniversitesi (EÜ), bilim üretme konusunda sadece bünyesindeki bilim insanları ile değil aynı zamanda öğrencilerinin başarıları ile de adından söz ettiriyor. Bilime meraklı ve üretken Egeli gençler, yaptıkları projeler ile TÜBİTAK’tan önemli başarılar elde ederken, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da öğrencilerin bu başarılarından oldukça memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Ege Üniversitesi (EÜ)’nde öğrenim gören gençler, projeleriyle adından söz ettirmeye başladı. "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında, öğrencilerin çok sayıda projesine destek olundu. Bazı öğrenciler ise TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmasında projeleri ile bölge sergisine davet edildi.
Öğrencileri ağırlayan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, öğrenci odaklı üniversite konsepti ile öğrencileri her zaman desteklediklerini ifade etti. Budak, "Yönetim anlayışımızla birlikte öğrencilerimize her türlü desteği sağlıyoruz ve sağlamaya da devam edeceğiz. Ege Üniversitesinin bu vizyonu ile öğrencilerimizi araştırmaya, geliştirmeye teşvik etmek amacıyla bu vizyonun bir üst aşaması olarak ‘Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi’ kurduk. Bilime, bilimsel çalışmaya geleceğimiz olan genç nesilleri teşvik etmek için iyi ortamlar hazırlamak için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Ege Üniversitesinin adını bilim dünyasında üst sıralara taşımak için çaba gösteren ve çalışan tüm öğrencilerimizi ve danışmanlarını tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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