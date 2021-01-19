YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Ege Üniversitesinin "görme düzeyi testi" internet sayfası hizmete girdi

Ege Üniversitesinin "görme düzeyi testi" internet sayfası hizmete girdi

19.01.2021 12:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Üniversitesinin "görme düzeyi testi" internet sayfası hizmete girdi

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melis Palamar Onay öncülüğündeki ekip, ziyaretçilerine görme düzeyleri konusunda fikir vermeyi amaçlayan internet sitesi hazırladı.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Melis Palamar Onay, Uzm. Dr. Cumali Değirmenci ve Dr. Semir Yarımada tarafından hazırlanan internet sitesi, EÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalının sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirildi.

Uzak ve yakın görme düzeyleri konusunda ziyaretçilerine fikir veren site, astigmat ve renk körlüğü problemleri konusunda da testler içeriyor.

Hastalara tedaviye yönelik bilgiler sunulan siteye, "https://www.gormeduzeyim.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Onay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastanelere gitmekten korkan pek çok kişinin hastalıklarına tanı koymakta gecikmeler yaşanabildiğini belirtti.

Vatandaşların uzak ve yakın görme durumlarının tespit edilerek, bir anormallik halinde vakit kaybetmeden göz doktoruna ulaşmalarının sağlanmasını amaçladıklarını anlatan Onay, erkeklerde oldukça yaygın görülen renk körlüğü vakalarının tespit edilmesinin de bu projenin amaçları arasında olduğunu bildirdi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da bilimsel faaliyetlerin yanı sıra halk sağlığını ilgilendiren sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiklerini belirterek, çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Neslihan Atagül'den üzücü haber Neslihan Atagül'den üzücü haber
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

İzmir Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:53
Sabah
08:19
Öğle
13:27
İkindi
16:03
Akşam
18:25
Yatsı
19:46

İzmir Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Esra Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Ilıca Eczanesi
Balcova
Serap Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Beyza Eczanesi
Bayrakli
Güvercin Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Çiğli Belediyesinden çevre dostu enerji tasarrufu

Çiğli Belediyesinden çevre dostu enerji tasarrufu

İzmir'de kumar oynarken yakalanan 26 kişiye 130 bin lira ceza

İzmir'de kumar oynarken yakalanan 26 kişiye 130 bin lira ceza

Baharat ihracatı 200 milyon doları aştı

Baharat ihracatı 200 milyon doları aştı

Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la prensip anlaşmasına vardı

Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la prensip anlaşmasına vardı

Beydağ Barajı’na yılda 14.5 milyon metreküp can suyu

Beydağ Barajı’na yılda 14.5 milyon metreküp can suyu

Geri dönüştürülebilir atık toplama aracı Buca’nın mahallelerinde

Geri dönüştürülebilir atık toplama aracı Buca’nın mahallelerinde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.