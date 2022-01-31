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Ege ve Marmara'nın güneyi için kuvvetli rüzgar ve fırtına, Trakya için yağış uyarısı

31.01.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege ve Marmara'nın güneyi için kuvvetli rüzgar ve fırtına, Trakya için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Marmara'nın güneyinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına, Trakya'da ise yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de, İç Ege ve Marmara'nın güneyinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, açıklarında güneybatı yönlerden 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, açıklarında güneybatı yönlerden 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

- Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde sağanak

Açıklamaya göre, Trakya'da ise yarın öğlenden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve zaman zaman gök gürültülü sağanağın, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olacağı, çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Yağışların, çarşamba gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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