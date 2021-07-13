Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 2021'i rekorla kapatmak istiyor

İZMİR (AA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, birlik olarak 2021'de rekor ihracat hedeflediklerini ifade etti.

Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, birliğin 2021 yılının ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18’lik artışla 509 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini aktardı.

Salgın döneminde talebi artan turşu ihracatında bu yıl da yükselişin devam ettiğini belirten Uçak, ihracatta ön planda bulunan diğer ürünlerin ise elma suyu konsantreleri, kurutulmuş domates, dondurulmuş çilek ve turunçgil konserveleri olduğu bildirdi.

Birlik üzerinden en fazla meyve sebze mamulleri ihracatının 70 milyon dolarla Almanya'ya gerçekleştiğini belirten Uçak, 123 ülkeye meyve sebze mamulleri ihracatının yapıldığını kaydetti.

Uçak, yaş meyve sebze ihracatında ise Rusya'nın başı çektiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"6 aylık dönemde ihracatımızın yüzde 18 artış göstermesinden dolayı memnunuz. Sene başında koyulan 1 milyar 200 milyon dolarlık hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz. Özellikle yılın son çeyreğinde yurt dışı faaliyetlerinin başlamasıyla birlik faaliyetlerimiz de hızlanacak. 2021 yılını yeni bir rekorla kapatmaya hazırlanıyoruz."

